Prefeitura de Jaru intensifica trabalhos e ações para garantir calendário do ano letivo de 2017

O calendário para o início do ano letivo de 2017, das escolas públicas municipais de Jaru, já está definido. Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), as aulas começam no dia 6 de fevereiro.

Nesses primeiros dias de gestão, a prefeitura está providenciando todos os ajustes necessários para iniciar as aulas no período estabelecido. Os ônibus escolares vão receber manutenção – já que alguns estão sem nenhuma condição de transportar os alunos. Também estão sendo realizados serviços de manutenção, organização e limpeza de todas as escolas municipais.

A assessora da Semed, Maria do Socorro, explicou que já está tudo certo que nos próximos dias será lançado edital para a realização de teste seletivo. “O objetivo é contratar profissionais para compor o déficit de pessoal da Semed”, sintetizou.

De acordo com a secretária, Maria Emília, um levantamento que está em andamento deve ser concluído ainda essa semana. “Com esses números, vamos ter precisão de quantos profissionais serão necessários para manter a educação funcionando”, explicou.

