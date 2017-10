Prefeitura de Jaru realiza obras de drenagem no setor 04

Compartilhar





















Visando evitar alagamentos, a Prefeitura de Jaru, vem realizando os serviços de drenagem para escoamento de águas pluviais em vários pontos da cidade. Nesta quarta-feira (25), uma equipe da Secretaria de Infraestrutura realizou a instalação de 25 manilhas no cruzamento das ruas João Batista e Amazonas, no setor 04.

De acordo com o prefeito, a Secretaria de Infraestrutura está mapeando os pontos críticos e instalando rede de drenagem para garantir o escamento da água das chuvas. “Até agora, mais de 700 manilhas já foram instaladas, tanto na cidade e também na área rural do município’’, destacou João Gonçalves Júnior.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Jeverson Lima, é uma orientação do prefeito realizar obras que promovam mais qualidade de vida à população, “sobretudo aquelas que são consideradas serviços de prevenção, como é o caso da drenagem, que minimiza os danos em períodos de chuva, com a eliminação de pontos de alagamento”, explica.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru