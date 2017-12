Prefeitura de Jaru substitui mais uma ponte de madeira por tubo armco; serviço foi na linha 617 e indicado pelo vereador Orlando

Compartilhar





















Mais uma ponte de madeira é eliminada em Jaru. Nesta quinta-feira (30), a equipe da secretaria municipal de infraestrutura, substituiu uma ponte por tubo armco, no km 22 da linha 617, zona rural do município. A indicação para esse trabalho foi do vereador Orlando.

É importante ressaltar que os tubos metálicos foram adquiridos através de emenda parlamentar do deputado estadual, Lazinho da Fetagro.

O prefeito João Gonçalves Júnior, juntamente com os vereadores Orlando e Josemar da 34, esteve no local e acompanhou o andamento dos trabalhos.

“Com o apoio dos parlamentares, continuaremos substituindo pontes de madeira por tubos armcos, além de outros serviços realizados exclusivamente para beneficiar os produtores rurais. Quero aproveitar e também agradecer a parceria da associação de produtores rurais da linha 617”, reiterou o prefeito.

Ainda de acordo com o chefe do executivo municipal, só nesses primeiros 11 meses de gestão, mais de 100 pontes foram recuperadas. “Também eliminamos mais de dez pontes, e a substituímos por tubos”, explicou.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru