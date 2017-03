Prefeitura monta força-tarefa para recuperar pontes que foram levadas pelas fortes chuvas na zona rural de Jaru

Compartilhar





















As chuvas intensas dos últimos dias causaram alguns estragos na zona rural de Jaru. Nesta semana, as pontes do km 35 da linha 610, km 35 da linha 612, km 15 da linha 608 e km 35 da linha 614, foram levadas pela força da água.

O volume de água que fizeram os pequenos rios encher, transbordar e arrancar pontes, deixou todos surpresos e preocupados. “Nunca vi tanta água nesse local”, enfatizou um morador.

Imediatamente, o prefeito João Gonçalves Júnior montou uma força-tarefa, com máquinas, caminhões e um grande efetivo de servidores, para sanar o problema e liberar o acesso das linhas o mais rápido possível. Nesta quarta-feira (08), o prefeito e o secretário de infraestrutura, Jeverson Lima, visitaram os locais atingidos e acompanharam o andamento dos serviços.

Segundo o secretário, duas frentes de trabalho acontecem simultaneamente. “Uma está na linha 610 e a previsão é que ainda hoje seja finalizada. E outra, na linha 612, deve ser concluída até amanhã. Depois, continuaremos nas linhas 608 e 614”, explicou Jeverson.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru