Prefeitura na Comunidade leva serviços de saúde e cidadania a moradores da Transacreana

A Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o Governo do Estado e Tribunal de Justiça, realizou neste sábado (24) nova Edição do Programa Prefeitura na Comunidade Etapa Rural, no KM 80 da Estrada Transacreana. Coordenada pela Secretaria de Articulação Comunitária (SEMACS), a ação realizada na Escola major João Câncio, no Assentamento Itamaraty, mobilizou equipes das secretarias de Saúde, Serviços Urbanos, Agricultura e Floresta, Secretaria de Esporte e Lazer, Coordenadoria do Trabalho e Economia Solidária, Secretaria da Igualdade Racial, Educação, Meio Ambiente, Secretaria de Juventude, Fundação Garibaldi Brasil, e contou com o apoio do Governo do Estado, por meio do DEPASA, DERACRE, SEAPROF, SEAP, Instituto Dom Moacyr (IDM) e parceria do INCRA, ITERACRE, SENAR, SENAI, SEBRAE e ELETROBRÁS.

O prefeitura na Comunidade levou aos moradores do Itamaraty e áreas próximas, consultas médicas, atendimento odontológico e de enfermagem, PCCU, acompanhamento de pacientes com diabetes e hipertensão arterial, administração de vitamina A em crianças (de 06 meses a 05 anos de idade) vacinação, testes rápidos de HIV, HCV e Hepatites, farmácia com mais de 200 itens, além de emissão de documentos como CPF, identidade, acompanhamento do Bolsa Família, corte de cabelo, orientação jurídica e atividades esportivas e culturais.

A prefeita de Rio Branco, em exercício, Socorro Neri e os vereadores Eduardo Farias e Elzinha Mendonça acompanharam o trabalho da equipes. “É mais um grande esforço da gestão do prefeito Marcus Alexandre para levar atendimento de saúde, cidadania aos moradores dos locais mais distantes da capital”, destacou Socorro Neri ao agradecer a colaboração de todos os parceiros, entre eles o Tribunal de Justiça e 3º Cartório Civil, que colaboraram com a emissão de documentos e realização de casamento coletivo.

Moradora do KM 100 da Transacreana, dona Maria Eliza Rodrigues chegou cedo em busca de atendimento médico para a filha Tayane. “Ela é alérgica e vive com a garganta inflamada. Se os médicos não estivessem aqui, hoje eu ia ter que ir lá na UPA, o atendimento aqui facilita pra gente”, disse a mãe de Tayane que, antes da consulta médica fez exame de vista e foi encaminhada para consulta com o oftalmologista no Hospital das Clínicas.

Sâmia Cruz aproveitou a oportunidade para ir ao dentista e fazer a restauração que precisava. “Aqui a gente só vai ao médico quando sente dor e, geralmente na UPA. Eu estava precisando fazer uma obturação e aproveitei. Agora, vou também verificar pressão e fazer os testes rápidos”, declarou.

A vereadora Elzinha Mendonça destacou a importância do Prefeitura na Comunidade para a garantia da cidadania e promoção da saúde “É uma ação grandiosa que atende necessidade básicas das pessoas. E eu, particularmente, fico muito feliz de estar aqui hoje, acompanhando e vendo o resultado desse trabalho”.

Para o vereador Eduardo Farias, líder do prefeito Marcus Alexandre na Câmara de Vereadores, a importância da execução do programa vai além dos serviços. “Mais que ofertar atendimento médico, emissão de documentos, orientações, esse é um momento importante em que a gente fica mais próximo, confraterniza com a comunidade”, ressaltou.

Essa foi a 2ª edição do Prefeitura na Comunidade no Assentamento Itamaraty do ano de 2017. A 5ª. realizada no 80 da Transacreana, onde desde que foi criado, no ano de 2013, o Programa já registrou 18.223 atendimentos.

Fonte: riobranco.ac.gov.br