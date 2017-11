Prêmio Esporte Rondônia está com inscrições abertas para imprensa até dia 1 de dezembro

Compartilhar





















O Prêmio Esporte Rondônia, do Governo de Rondônia, realizado pela Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), tem como objetivo contemplar e reconhecer a participação dos atletas no setor desportivo do Estado e também incentivar a imprensa na participação colaborativa das coberturas nas competições. Na sua terceira edição, o evento contará com a premiação para jornalistas de Rondônia.

Serão premiados profissionais da imprensa que enviarem os trabalhos de mídia impressa, Jornalismo online, Rádio e Reportagem de televisão. Essa será a segunda vez que a imprensa esportiva será premiada. Os interessados podem se inscrever com apenas um trabalho até o dia 1 de dezembro 2017 pelo e-mail ascom.secel@gmail.com.

Os trabalhos que forem inscritos devem ter sido veiculado a partir do dia 1 de janeiro até o último dia de inscrição (dia 1 de dezembro 2017). Trabalhos veiculados em rádio e televisão deverão ser encaminhados por arquivo no e-mail, assim como os link das matérias correspondente a trabalhos na internet e scanner de matéria que for publicadas em veículos impresso.

Os trabalhos serão avaliados pela coordenação que vai avaliar os atletas homenageados. O profissional que tiver seu trabalho campeão vai receber o troféu representativo do prêmio. Não serão aceitos trabalhos que não forem inscritos por meio do email e que ultrapassar a data de inscrição.

“A imprensa muito tem ajudado os atletas no reconhecimento esportivo dentro e fora de Rondônia”, afirma o superintende da Sejucel, Rodnei Paes. “O prêmio na categoria imprensa valoriza o profissional que tem ajudado a fomentar o esporte rondoniense”.

Maximus Vargas

Assessoria de Comunicação