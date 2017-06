Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo – 30 de junho é data final para inscrições a premiação de 66 mil reais

Compartilhar





















Faltam apenas oito dias para o encerramento das inscrições ao Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo. Com premiação que chega a R$ 66 mil aos vencedores, a entrega da premiação será em setembro, por ocasião do aniversário de fundação da Federação das Indústrias de Rondônia, durante jantar com jornalistas. Podem ser inscritos trabalhos jornalísticos de autoria de um único profissional ou de um grupo de profissionais de comunicação veiculados no período compreendido entre 15 de dezembro de 2016 e 30 de junho de 2017.

O presidente da Fiero, Marcelo Thomé, reitera que o Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo é uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia como forma de reconhecer os talentos jornalísticos de Rondônia, estimular, ao mesmo tempo, o debate sobre o desenvolvimento industrial de Rondônia e estreitar ainda mais os laços entre este importante segmento profissional e a indústria”, falou.

PREMIAÇÃO

Os trabalhos selecionados nas categorias jornalismo impresso, radiojornalismo, telejornalismo e webjornalismo receberão a seguinte premiação: 1º lugar, por categoria, prêmio no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais); 2º lugar, por categoria, prêmio no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 3º lugar, por categoria, prêmio no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); 4º lugar, por categoria, prêmio no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). O trabalho classificado em 5º lugar receberá menção honrosa, sem premiação em dinheiro.

De acordo com o coordenador de Comunicação Social da Fiero e do prêmio, jornalista Carlos Araújo, o prêmio contempla reportagens veiculadas em rádio, jornal, televisão e sites de notícias evidenciando a indústria como força propulsora da economia e do desenvolvimento de Rondônia, com ênfase para o papel da industrialização no processo de colonização do estado e seu crescimento.

Regulamento completo e ficha de inscrição estão disponíveis no hotsite premiojornalismo.fiero.org.br.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo