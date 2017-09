Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo Prêmio cumpriu seu objetivo, afirma presidente da Fiero

Compartilhar





















Com o tema “A indústria como protagonista do desenvolvimento” o Prêmio consagrou 27 profissionais da imprensa

“A ideia do prêmio vinha sendo germinada há quase dois anos”. A declaração é do coordenador de Comunicação Social da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), jornalista Carlos Araújo. “Depois de muitas conversas com o presidente Marcelo Thomé, que deu apoio total, colocamos a mão na massa e iniciamos a jornada que encerrou, com êxito absoluto, na última terça-feira, 19, com a solenidade de premiação dos finalistas da primeira edição do Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo, que também marcou a comemoração dos 31 anos da Federação das Indústrias no estado”, disse.

Araújo coordenou todas as etapas do Prêmio e também escolheu o jornalista Paulo Queiroz, morto há seis anos e o mais conceituado articulista político de Rondônia, para nomear o prêmio que entregou cerca de R$ 60 mil em dinheiro para os quatro finalistas nas respectivas categorias – telejornalismo; jornalismo impresso; webjornalismo e radiojornalismo.

No ponto de vista do presidente da Fiero, o Prêmio cumpriu seu objetivo. “Sem dúvida, o jornalismo rondoniense foi o maior vencedor e todos que compareceram à festa são testemunhas disso”, afirmou Marcelo Thomé. “A solenidade digna do que os jornalistas são merecedores, reuniu profissionais da imprensa local; proprietários e dirigentes de veículos de comunicação, representantes dos setores produtivos e sindicatos patronais filiados à Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero); autoridades; premiados, amigos, familiares, dentre outros”, lembrou.

Thomé acrescenta que ao mesmo tempo em que consagrou os premiados, o Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo homenageou veteranos vivo e in memoriam, prestigiou a categoria jornalística, estreitou e fortaleceu ainda mais os laços entre a Federação e os profissionais de imprensa local.

O jornalista Carlos Araújo também foi homenageado pelo presidente Marcelo Thomé, no encerramento da premiação. Thomé ressaltou a importância do Prêmio e disse que a iniciativa do jornalista obteve êxito por sua dedicação, empenho, sensibilidade e a maneira ética com a qual pontua todos os seus trabalhos, principalmente à frente da coordenação da assessoria de comunicação da Federação das Indústrias.

Carlos Araújo lembra que o 1º Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo é uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, tendo como tema: a indústria como protagonista do desenvolvimento. “Uma das propostas deste prêmio é levar parte da história recente da imprensa rondoniense voltada para desenvolvimento industrial ao público interessado em comunicação. A temática do prêmio contemplou reportagens publicadas em rádio, jornal, televisão e sites de notícias que evidenciaram a indústria como força propulsora da economia e do desenvolvimento do estado de Rondônia, com ênfase para o papel do sistema Fiero, Senai, Sesi e IEL no apoio integral à produção, com educação básica e profissional, saúde, responsabilidade social, inovação tecnológica, meio ambiente e sustentabilidade; esporte e lazer; comércio exterior, burocracia, macroeconomia, segurança jurídica, tributação, financiamento, infraestrutura, relações do trabalho”, explicou.

Araújo destaca a participação dos profissionais de imprensa que se inscreveram e venceram. Agradece o trabalho efetivo da equipe do Escritório Executivo da Fiero, assim como aos membros da comissão julgadora, que de forma imparcial, ética e transparente analisou cada um dos trabalhos inscritos e elegeu os melhores a serem premiados.

“A todos que colaboraram direta ou indiretamente, nosso muito obrigado. Meus agradecimentos ao presidente Marcelo Thomé, que confiou e acreditou na importância do Prêmio e na escolha do jornalista Paulo Queiroz que foi merecidamente homenageado dando nome ao Prêmio. Isto é apenas o começo. Em 2018 trabalharemos com o mesmo afinco para a realização e consolidação do Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo em sua segunda edição”, finalizou o jornalista.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo MTe