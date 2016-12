Prêmio Jovem Empreendedor homenageou empresas que se destacaram em 2016

Compartilhar





















O Prêmio Folha Jovem Empreendedor realizado quinta – feira, 15, no Golden Plaza Hotel em Porto Velho com transmissão ao vivo pela Rede TV para todo o Estado de Rondônia homenageou empresas que se destacaram no mercado em 2016.

A Empresa do Ano foi Habitamais que vem se revelando como uma referência em gestão de condomínios residenciais e comerciais. O troféu foi recebido pelos seus empreendedores Ricardo Brandão e Adelino Teles.

Na Categoria Evento, o destaque ficou para a Bartolo Design Evento, cuja principal atividade é locação de móveis e peças para decoração de luxo. O segmento Estética foi representando pela Clínica Aisthetiké Centro de Estética. A comenda foi entregue a sua idealizadora Daiana Flávia.

Entre as marcas reconhecidas na cerimônia de premiação algumas foram lançadas em Porto Velho neste ano. Os empreendimentos inaugurados em 2016 foram a franquia da CVC Jatuarana representada pela franqueada Carla Martins, o show room da loja de Móveis Planejados Porto Velho, cuja comenda foi entregue a Alessandra Souza, a empresa de energia solar Eletro watt Solar representada pela sua sócia administradora Rita de Cássia Brito e Clínica Bem Vive da psicóloga Bruna Paes que recebeu o troféu.

Representando o Setor Imobiliário, a imobiliária Ribeiro teve o seu troféu entregue ao proprietário, o corretor de imóveis Flávio Ribeiro. Na área de Sustentabilidade, o destaque ficou para Amazon Metais que profissionalizou o setor de sucata me Rondônia. Seus idealizadores Anderson de Mazzi e Danilo Aranha receberam os aplausos.

Destaque na mostra de arquitetura Morar Mais realizada pela primeira vez em Rondônia neste ano, o Escritório L P Arquitetura – Interiores – Paisagismo recebeu a comenda na Categoria Arquitetura. Do mundo da moda, o brilho ficou para a loja Nay Vieira Store. A idealizadora do negócio fashion Nay Vieira recebeu o troféu.

Maurício Carvalho foi o único homenageado que não representou marca comercial. Ele foi agraciado na Categoria Política pelo sucesso nas eleições deste ano, quando foi eleito vereador de Porto Velho.

Tendo como objetivo enaltecer quem se destaca no ano, o Prêmio Folha Jovem Empreendedor é entregue a representantes de diferentes segmentos porque quem sonha com o sucesso busca o seu ideal em qualquer área.

