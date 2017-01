Prêmio Paulo Queiroz de Jornalismo distribuirá quase 70 mil em dinheiro

Compartilhar





















O regulamento do prêmio e a ficha de inscrição estão disponíveis no hotsite premiojornalismo.fiero.org.br.

Iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, o Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo, objetiva estimular, valorizar e reconhecer profissionais comprometidos com a prática do jornalismo fundamentado na propriedade técnica, na ética, na verdade, na transparência e na imparcialidade. As inscrições se encerram em 10 de julho de 2017.

Para o presidente do Sistema Fiero, Marcelo Thomé, o prêmio constitui uma forma de reconhecimento aos profissionais e talentos jornalísticos de Rondônia e ao mesmo tempo, estreita ainda mais os laços da Federação das Indústrias com os diversos segmentos da imprensa, falou.

O concurso será dividido em quatro categorias: jornalismo impresso, radiojornalismo, telejornalismo e webjornalismo. Entre os concorrentes nas respectivas categorias serão escolhidos os três melhores trabalhos para indicação de um vencedor. Cada vencedor receberá prêmio em dinheiro e certificado.

Os trabalhos selecionados nas categorias Jornalismo Impresso, Radiojornalismo, Telejornalismo e Webjornalismo receberão diploma e a seguinte premiação: 1º lugar, por categoria, prêmio no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais); 2º lugar, por categoria, prêmio no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 3º lugar, por categoria, prêmio no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); 4º lugar, por categoria, prêmio no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). O trabalho classificado em 5º lugar receberá menção honrosa, sem premiação em dinheiro.

Os trabalhos inscritos deverão ter sido veiculados ou publicados no período de 15 de dezembro de 2016 a 30 de junho de 2017. A seleção dos trabalhos vai de 17 de julho a 7 de agosto. O julgamento acontece no período de 10 de agosto a 04 de setembro e a divulgação dos resultados, a partir de 11 de setembro.

A cerimônia de entrega dos prêmios está prevista para 19 de setembro, data de comemoração dos 31 anos de fundação do Sistema Fiero. Neste evento, a Federação vai homenagear jornalista e diretor-presidente da Rede Amazônica, Phelippe Daou, falecido em dezembro de 2016.

O coordenador de Comunicação Social da Fiero e do Prêmio, jornalista Carlos Araújo, ressalta que o prêmio é um presente aos profissionais que formalizam a notícia como instrumento de informação, serviço e formação de valores de uma sociedade industrial. “E também, uma justa homenagem ao jornalista Paulo Queiroz”, encerra.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo