Presidente do TRT14 reúne servidores e magistrados de Rondônia e Acre e apresenta metologia do Plano de Gestão de 2017-2018



O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, desembargador Shikou Sadahiro, realizou nesta terça-feira (10/1) sua primeira reunião envolvendo magistrados, servidores, estagiários e terceirizados para desejar boas-vindas, apresentar a metologia do Plano de Gestão para o biênio 2017-2018, denominado Planejamento Orientado a Projetos e ressaltar os principais desafios que serão enfrentados na gestão iniciada dia 1º de janeiro de 2017, tendo como vice a desembargadora Socorro Guimarães.

Com transmissão ao vivo pela WebRádio14, o desembargador falou sobre a aplicação da Resolução n. 219 do Conselho Nacional de Justiça e suas repercussões no âmbito da Justiça do Trabalho, em especial nos Estados de Rondônia e Acre, que conta com 32 Varas do Trabalho, que trata da lotação e priorização do primeiro grau de jurisdição.



Os servidores e magistrados que acompanharam de suas unidades no interior de Rondônia e no Estado do Acre por meio da webradio enviaram perguntas em tempo real e aos que estavam presenciais no auditório do Regional também apresentaram suas perguntas e sugestões, todas as manifestações foram respondidas pelo desembargador presidente.

A desembargadora Socorro Guimarães, vice-presidente do Regional, também enfatizou o momento de dificuldades político-econômico que o país está vivendo, em especial o Poder Judiciário Trabalhista, e com isso haverá de ter maior esforço e contribuição de todos os magistrados, servidores, estagiários e terceirizados para que a efetividade de Justiça não seja afetada no âmbito da 14ª Região.

Para o desembargador Shikou Sadahiro administrar o Tribunal é um grande desafio, mas com a aplicação do Planejamento Estratégico PEP 2015/2020, como uma bússola das ações, e a tradução de indicadores em projetos e ações concretas será possível dar prosseguimento às ações e manutenção da prestação jurisdicional, sempre pautados na ética, transparência e atenção também ao primeiro grau. O presidente reforçou ainda, que a gestão se dará observando a tríade: Jurisdicionado, Pessoas e Infraestrutura.

