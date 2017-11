Produtores rurais de Tarilândia pode devolver bloco de notas fiscais e fazer recadastramento na Emater do distrito

Compartilhar





















A partir de agora, as notas fiscais do produtor rural só são emitidas e válidas, eletronicamente. Por isso, é preciso que os produtores entreguem todos os blocos de notas fiscais, inclusive as que já foram emitidas, e também, façam o recadastramento urgentemente.

Segundo o Departamento de Arrecadação e Tributação (DAT), essas notas precisam ser baixadas no sistema o mais rápido possível. A nota eletrônica para produtores rurais foi instituída pelo Governo do Estado, através do decreto 21.985, de 30 de maio de 2017.

Para quem ainda não fez o recadastramento e nem entregou os talões de notas, podem fazê-los na prefeitura de Jaru, na agência da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), ou na Emater do distrito de Tarilândia, para quem mora naquela região. O prazo encerra-se no dia 31 de dezembro.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru