Professores do Senai-RO participam de treinamento na Alemanha

Compartilhar





















Com o objetivo de aprimorar capacidades técnicas e pedagógicas, no período de 18 de setembro a 14 de outubro, professores do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Rondônia (Senai – RO) participam, na cidade de Ulm, na Alemanha, de treinamento proveniente do projeto de cooperação internacional entre Senai Departamento Regional Rondônia com a Universidade de Ulm e a Câmara de Comércio Exterior.

De acordo com o gerente da Unidade Sesi-Senai Cetem, Gideoni de Oliveira Macedo, os professores ficarão no instituto de energias renováveis WBZU, referência em pesquisas, onde aprenderão sobre as mais novas tecnologias desde setor. Também realizarão estudos sobre projetos de sistemas fotovoltaicos e instalação de sistemas fotovoltaicos.

Os docentes do Senai-RO estudarão sistemas Pneumáticos e Hidráulicos; Sistemas mecatrônicos, eletrônica e eletromecânica. Os instrutores trabalharão com atividades práticas direcionadas aos cuidados e segurança para montagem de sistemas Pneumáticos e Hidráulicos. Vão participar de treinamentos direcionados para programação de Controladores Lógicos Programáveis, que são usados em sistemas industriais para controle de processos. Também vão trabalhar com a parte de integração de equipamentos e controles discretos. Verão a parte teórica e práticas direcionadas a circuitos eletrônicos e vão aprimorar seus conhecimentos em máquinas industriais, comandos elétricos e procedimentos de manutenção industrial.

Este slideshow necessita de JavaScript.

O superintendente do Sesi-IEL-RO e diretor regional do Senai-RI, Valério Duarte ressalta a importância deste treinamento, pois além de capacitar tecnicamente os instrutores, também aprimora a parte pedagógica. “A Alemanha é reconhecida mundialmente por formar bons profissionais, então os instrutores durante esse período também acompanharão os professores da Escola Alemã durante as aulas para ver como eles trabalham as práticas, ver como os professores interagem com os alunos, como transmitem os conhecimentos e também conhecer o sistema de avaliação”, disse.

O presidente do Sistema Fiero, Marcelo Thomé classifica como fundamental a parceria com a universidade de Ulm, que iniciou em 2010. “A parceria tem sido fundamental, por contribuir para transferência de tecnologia voltado ao atendimento de demandas das indústrias rondonienses. Sobre a cooperação entre Alemanha e Brasil, Duarte ressalta que o projeto evoluiu como experiência enriquecedora oportunizando novos conhecimentos”, comentou.

Thomé acrescenta que este treinamento vai proporcionar aprendizado das tecnologias desenvolvidas nas universidades e centros de pesquisa alemãs. É mais uma oportunidade única de enriquecer conhecimentos, uma experiência enriquecedora, principalmente ao absorver as metodologias utilizadas pelos docentes na prática e a política educacional local.

No ponto de vista do presidente Marcelo Thomé, é importante fortalecer as parcerias que visam o desenvolvimento da indústria local e proporcionar melhoria de vida para o trabalhador da indústria que passa a ter acesso a um leque maior de oportunidades de qualificação.

“O conhecimento é a base para o crescimento profissional do colaborador e impulsiona o crescimento industrial da região. O Senai atua como parceiro da indústria e indutor de tecnologia às empresas. Quando o assunto é qualificação profissional e técnica para o mercado de trabalho, o Senai é referência no Brasil e, em especial, em Rondônia”.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero