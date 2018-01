Programa Estágio Participação oferece oportunidades para universitários na Câmara dos Deputados

Compartilhar





















Os estudantes selecionados receberão apoio para participar das atividades em Brasília

A 2ª Secretaria da Mesa-Diretora da Câmara dos Deputados divulgou o calendário de candidaturas às cinco edições do Estágio Participação que irão ocorrer em 2018. O programa, que tem duração de três dias, é voltado a estudantes universitários de todo país e de qualquer área de formação.

A deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO), titular da 2° Secretaria da Câmara, ressalta a importância dos jovens universitários acompanharem de forma interativa as atividades da Casa. “O estágio proporciona aos universitários um aprofundamento em temas relevantes e atuais sobre as pautas do Parlamento, e expõe o papel da instituição para a democracia do nosso país”, comentou a deputada.

Para participar, os estudantes deverão ser universitários, brasileiros e, no momento da inscrição, ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos. Estudantes de pós-graduação também poderão se inscrever. Os participantes selecionados terão as despesas de hospedagem, alimentação e translado entre o alojamento e o local de realização das atividades do estágio arcadas pela Câmara dos Deputados.

Inscrições

Para ser aceito no programa, o universitário precisa passar por um processo seletivo (confira datas de realização na tabela abaixo), que consiste responder a um quiz com perguntas a respeito de assuntos relacionados à Câmara dos Deputados.

“O mecanismo de escolha dos universitários é democrático e contempla jovens de todas as regiões do país. A interação entre os universitários é uma oportunidade para eles conheçam as diferenças regionais, troquem informações debatam soluções para os problemas”, explica Mariana.

Os candidatos serão classificados segundo a nota obtida no quiz, calculada automaticamente pelo sistema considerando-se o número de acertos obtidos e o tempo gasto para responder as perguntas. Após a divulgação do resultado e a convocação por e-mail, os candidatos selecionados deverão proceder à inscrição no Programa Estágio Participação, encaminhando os documentos abaixo relacionados para o e-mail inscricaoep.cefor@camara.leg.br:

• Formulário de inscrição

• Autodeclaração de saúde, mencionando inclusive se é portador de alguma necessidade especial, ou se possui alguma restrição de saúde.

• Cópia da carteira de identidade e CPF;

• Declaração da instituição em que conste que o aluno está regularmente matriculado, bem como o curso e o semestre que está cursando.

CALENDÁRIO 2018 ESTÁGIO PARTICIPAÇÃO EDIÇÃO TEMA QUIZ RESULTADO DO QUIZ REALIZAÇÃO Março Segurança Pública 05 a 08/02 14/02 19 a 21/03 Maio A definir 19 a 22/03 26/03 07 a 09/05 Agosto A definir 04 a 07/06 11/06 06 a 08/08 Outubro A definir 13 a 16/08 20/08 08 a 10/10 Novembro A definir 17 a 20/09 24/09 26 a 28/11

