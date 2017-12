Programação de natal na praça de Jaru é intensificada; neste sábado tem mais apresentações

Compartilhar





















Deste o último dia 18 de novembro, em todos os sábado estão acontecendo várias apresentações culturais, na praça do capitão. Durante esse período, apresentaram-se alunos das escolas municipais e do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E neste sábado (16), o evento continua a partir das 19h. Na próxima semana, a programação será intensificada, e acontecerá todos os dias.

Na segunda-feira (18), terá a participação do coral infantil da Igreja Adventista e de outras apresentações artísticas; já na terça-feira (19), será a vez da Fanfara de Ariquemes; no dia 20, das Igrejas: Adventista e Batista Nacional; no dia 21, da Igreja Católica; no dia 22, da Igreja Presbiteriana Renovada; no dia 23, da Orquestra Fontenele de Ji-paraná e na véspera de Natal, dia 24, a programação começa às 14h e se entende até as 18h, com a “Tarde Feliz”.

O prefeito João Gonçalves Júnior ressaltou que esses eventos estão trazendo as famílias para a praça. “Ver as pessoas se divertindo, em um momento união, lazer e descontração, é muito gratificante”, frisou.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru