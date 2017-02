Projeto de Mariana Carvalho prevê mensagem de incentivo à doação de sangue em filmes

Compartilhar





















A deputada Mariana Carvalho (PSDB – RO) apresentou na Câmara projeto de lei que obriga a divulgação de mensagem de incentivo a doação de sangue em produções cinematográficas patrocinadas pelo governo federal. O objetivo da tucana é estimular a doação e, assim, aumentar os estoques dos hemocentros para auxiliar em cirurgias e transfusões em hospitais.

O texto determina que a divulgação seja exibida com destaque em forma de mensagem ou animação, junto com os outros patrocinadores do filme. A mensagem aparecerá tanto nas salas de cinema, quanto em teatros, DVDs e outros meios de veiculação da obra. Com duração de, no mínimo, 30 segundos, a mensagem deve conter a frase “Doe Sangue” ou “Doação de Sangue”.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o percentual ideal de doadores para um país esteja entre 3,5% e 5% de sua população. No Brasil esse número é preocupante, pois não chega a 2%, alerta Mariana.

Segundo o Ministério da Saúde, os homens são responsáveis por mais de 70% das doações no Brasil e os jovens de 18 a 29 anos correspondem a 50% dos doadores. O problema está na queda anual no número de bolsas coletadas na rede pública de saúde: em 2011 foram 189.956 bolsas e, em 2013, foram 170.975. Durante das férias e o inverno, o problema é ainda mais sério.

“É importante que a sociedade se mobilize, fazendo com que um cidadão transforme outro em doador de sangue, formando-se uma corrente de agentes multiplicadores e disseminadores da importância social da doação de sangue”, justifica a parlamentar na proposta.

