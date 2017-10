Projeto evidencia espaços públicos consagrados aos ditadores militares em Vilhena

Compartilhar





















Discussões sobre os lugares com homenagem aos militares se inserem em movimento nacional para mudança de nomes

A criação de um mapa digital sobre os resquícios da ditadura militar em Vilhena e a problematização sobre esses espaços são os principais objetivos de dois projetos do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Os projetos de pesquisa e de extensão, coordenado pelo professor Allysson Martins, discutem e sinalizam os espaços públicos vinculados aos personagens da ditadura militar, como ruas, praças e escolas. Até julho de 2018, ao final de um ano dos projetos, além de um relatório e um mapa para gerar demanda aos gestores municipais, devem ser fornecidas informações sobre quem são essas personalidades e entrevistas com as pessoas que se relacionam com esses lugares.

Os projetos captaram cinco bolsas para estudantes, três de extensão e duas de pesquisa, todas supervisionadas pelo professor coordenador. A criação do mapa digital e do documento final requer a leitura e discussão sobre o referencial teórico apontado no projeto, após uma análise de outros mapas digitais sobre os resquícios da ditadura militar. A intenção é conseguir a colaboração da população, no momento do mapeamento dos espaços e das entrevistas, e dos gestores municipais para obtenção dos documentos cartográficos de Vilhena e recepção do relatório final.

A importância de trabalhos deste tipo em Vilhena existe por causa da pouca evidência que Rondônia e a região Norte possuem nos debates pelo país. “Em pesquisas anteriores, observamos que a cartografia e o mapeamento digital sobre os resquícios da ditadura militar se concentram nas regiões Sul e Sudeste, com alguma penetração no Nordeste. Contudo, o Norte e o Centro-Oeste aparecem como pontos fora do eixo nessa discussão”, explicou o coordenador, Allysson Martins.

O projeto se torna relevante também por transmitir informação aos moradores da cidade. Em entrevistas preliminares, constatou-seum notório desconhecimento da população sobre esse período histórico do Brasil. “Entender quem são as pessoas que nomeiam as ruas, as praças e as escolas é parte de quem eu sou, da minha identidade como brasileira, como cidadã que compõe a sociedade”, revelou a bolsista Khauane Farias.

A Comissão Nacional da Verdade (2012-2014) e os 50 anos do golpe militar (2014) promoveram discussões a cerca da renomeação de espaços destinados aos personagens repressores da ditadura em todo o país. A possibilidade de mudar os nomes dos locais públicos que homenageiam esses personagens que cometeram crimes contras os direitos humanos é uma forma de reparar, mesmo que minimamente, tempos de violência e opressão que marcaram a história do Brasil.

O caso mais emblemático aconteceu em 2015 no Maranhão, quando o governador Flávio Dino rebatizou dez escolas estaduais que reverenciavam os presidentes militares. Para o governador, eles devem ser considerados como violadores dos direitos humanos.

Quem deseja contribuir com entrevistas sobre os espaços públicos que homenageiam os militares em Vilhena, pode entrar em contato pelo e-mail: allyssonviana@unir.br

Allysson Viana Martins -​ ​​ Jornalista