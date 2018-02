Projeto já revitalizou córregos e igarapés em nove municípios de Rondônia, criando novos espaços de esporte e lazer

Compartilhar





















O Governo de Rondônia investe na revitalização e desmarginalização de áreas de córregos e igarapés urbanos onde moraram famílias de baixa renda em todo o estado. O Projeto Canais da Cidadania contempla municípios que têm áreas de córregos margeados por habitações.

“Canais da Cidadania urbaniza áreas com córregos e igarapés, transformando esses espaços em praças e parques com drenagem nos córregos, pista de caminhada, pista de ciclovia e paisagismo”, explica o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), Ezequiel Neiva.

O projeto já beneficiou os municípios de Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Buritis, Cacoal, Pimenta Bueno e Governador Jorge Teixeira, onde a população ganhou novos espaços de convivência, esporte e lazer.

Porto Velho

Na capital, o Governo revitaliza o Espaço Alternativo, com investimentos de R$ 22,8 milhões, e o local ganha novos equipamentos, com academias ao ar livre (para tender todas as idades, inclusive portadores de necessidades especiais), pistas de ciclismo e caminhada, espaços sombreados com bancos para descanso, quiosques, playgrounds, um memorial dedicado a história de Rondônia, contendo uma réplica do portal do Forte Príncipe da Beira, localizado Costa Marques; e uma locomotiva da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. O local irá contar ainda com internet gratuita.

O projeto de revitalização do novo Espaço Alternativo inclui uma moderna passarela, com estrutura metálica, considerada uma escultura urbana, com estrutura artística ondulada e iluminação cênica (Led), de três metros de largura por 184 metros de extensão, cuja obra já entra em fase de finalização.

Municípios

O município de Ji-Paraná ganhou o Parque Paineiras, onde houve a revitalização do Córrego Pintado. A urbanização foi realizada em aproximadamente 1.500 metros do córrego, no bairro Nova Brasília em um área de 66,7 mil metros quadrados.

Em Ariquemes, o Igarapé dos Gaúchos, localizado no Setor 2, foi transformado no Parque Açaí, onde foram construídos campo de futebol society com gramado sintético; 01 quadra de areia; 01 pista de skate; quiosques; playgrounds, pórticos, bancos, mesas e anfiteatro. O município foi beneficiado, também, com o Parque das Nascentes, uma obra executada por administração direta do DER, com a coordenação de equipes de Ariquemes. Investimento estimado em torno de R$ 500 mil. A obra foi Inaugurada em dezembro de 2017.

Em Buritis o governo revitalizou e urbanizou o Igarapé Central, no Setor 2. A praça recebeu pista de caminhada, playgrounds, academias ao ar livre, quiosques, mesas, bancos e iluminação.

No município de Ouro Preto do Oeste a população ganhou o Parque do Bosque, localizado entre as ruas Capitão Sílvio e Rua do Bosque, na junção dos bairros União, Incra e Bela Floresta. O parque conta com quadra poliesportiva, pista de skate, pista de caminhada, pista de ciclismo, academias, playgrounds, quiosques, bancos, mesas e iluminação.

O Parque da Baixada, no município de Jaru, foi construído no polígono formado pela Avenida Padre Chiquinho, Rua Pernambuco, Rua Rio de Janeiro e Rua Nilton de Araújo, bairros Setor 03 e 04. O local tem uma área de aproximadamente 600 metros. O entorno do córrego foi urbanizado e recebeu academias de ginástica; quatro playgrounds; quiosques; bancos; mesas; quiosques com banheiro e bebedouro; pista de caminhada; arborização e iluminação.

No município de Cacoal foi construído o Parque Sabiá, um complexo esportivo e de lazer com mais de 23 mil metros quadrados. A área foi revitalizada e urbanizada, recebeu uma quadra poliesportiva, uma quadra de vôlei de areia, academia para a terceira idade, academia rústica, playground, quiosque, pista de caminhada, entre outros benefícios, como bancos, mesas, lixeiras e iluminação.

Em Pimenta Bueno, o local que abrigava criminosos, lixo e matagal se transformou na Praça do Povo dotada com infraestrutura como jardinagem, brinquedos, iluminação, pórtico, quiosques e pergolados.

Em Governador Jorge Teixeira, foi inaugurado na última segunda-feira (29) a Praça do Povo, onde com investimentos de R$ 2 milhões o governo instalou: poste de iluminação; quiosque; pergolado; gangorra; escorregador; balanço; bicicletário; lixeira; banco; mesa; tóten; quadra poliesportiva; academia para terceira idade e quadra de vôlei.

Projetos em andamento

E os investimentos do Governo de Rondônia para transformar os locais abandonados em áreas de convivência para a população não param. Em junho do ano passado foi dado à ordem de serviço da Praça Beira Rio, ás margens do Rio Machado, município de Cacoal. O local terá capacidade para receber cerca de 20 mil pessoas. O empreendimento oferecerá um anfiteatro com capacidade para 500 lugares, estacionamento para 250 carros, 10 restaurantes, playground, uma brinquedoteca e uma pista de caminhada.

Outros três projetos que irão contemplar os municípios de Ji-Paraná, Jaru e União Bandeirantes estão em fase de licitação.

Fonte

Texto: Luana Lopes

Fotos: Nilson Nascimento/Bruno Corsino/ Ésio Mendes

Secom – Governo de Rondônia