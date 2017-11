PSTU lança professor Pedro Nazareno como pré-candidato a governador de Rondônia

Compartilhar





















Porto Velho – O PSTU realizou na manhã deste sábado o 1º Encontro Socialista em Rondônia presidido pelo jornalista Márcio de Sousa Martins e lançou o Professor Pedro Nazareno Oliveira da Silva é ex-presidente da FECRO, ex-ciclista profissional recordista nacional que representou o Brasil em nove países, Servidor Público Federal e indigenista da FUNAI, professor Pedro Nazareno como o pré-candidato do partido ao governo de Rondônia para às eleições 2018.

O encontro contou com lideranças de vários partidos e lideranças partidárias do PSTU que resolveram lançar o Pedro Nazareno como o candidato à governador pelo partido em Rondônia, o pré-candidato fez uma explanação de sua trajetória como liderança partidária, sendo o primeiro filiado do PDT em Rondônia, membro da CUT, atleta da seleção brasileira no Ciclismo, participou de movimentos estudantis na ULBRA e UNIR e duas vezes secretário adjunto do Governo de Rondônia.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Segundo Pedro Nazareno o seu papel sempre foi de lutar em defesa das minorias e chamou atenção dos presentes sobre a reforma da previdência que está em curso no Congresso Nacional e vai tirar os direitos do povo e querem que o povo pague a conta da roubalheira que se instalou no Brasil.

Nazareno diz que chegou a hora do povo de unir e lutar contra esta reforma que estão tentando colocar de goela abaixo na população brasileira, a luta é do povo e alertou para capitalistas que estão tomando de conta de partidos de esquerda para disputar as eleições e depois tirar os direitos do povo.

“Vamos discutir o programa do governo do PSTU com o povo e movimentos sociais e não vamos fazer a velha política”, disse o pré-candidato Pedro Nazareno.

Segundo Pedro Nazareno muitos vão tentar desqualificar nossa candidatura, mas vamos fazer um programa de governo aonde vai ser discutido os verdadeiros anseios populares e vamos usar está campanha para debater Rondônia através do rádio, TV, redes sociais e imprensa em geral.

O pré-candidato à governador do PSTU finalizou seu discurso agradecendo a direção do partido e que juntos vamos debater os problemas de Rondônia. Professor Pedro Nazareno Oliveira da Silva é ex-presidente da FECRO

ex-ciclista profissional recordista nacional e representou o Brasil em nove países, Servidor Público Federal e indigenista da FUNAI.

Assessoria de Comunicação