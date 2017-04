Publicações oficiais da Capital serão feitas no Diário Eletrônico da AROM

Compartilhar





















As publicações dos atos administrativos da Prefeitura da capital, Porto Velho, passarão a ser feitas no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios. A gestão do Prefeito Hildon Chaves iniciou procedimento de adesão à ferramenta, que é disponibilizada pela Associação Rondoniense de Municípios – AROM, no endereço (http://www.diariomunicipal.com.br/arom/). Os técnicos municipais constataram viabilidade, eficiênciae muita praticidade no instrumento.

Com ininterrupto funcionamento desde a implantação, no ano de 2010, o Diário Eletrônico dos Municípios, popular “Diário da AROM”, absorve média de 300 publicações de atos públicos de cada Município ao mês. O meio eletrônico de publicação é gratuito epossui recomendação colegiada do Tribunal de Contas do Estado – TCE e certificação digital de fé pública, que valida a legalidade de cada documento das edições.

Ao desejar as boas vindasao Município de Porto Velho à AROM, o Presidente da entidade, Jurandir de Oliveira, destacou que a implantação do Diário é consonante com o conjunto de medidas de economicidade e eficiência que vem sendo implementado pelo Prefeito Hildon. Além da capital, o Diário da AROM passa a absorver as publicações dos Municípios de Ji-Paraná e Vilhena, abarcando assim, todos 52 Municípios.

