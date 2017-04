Quase 800 pessoas são atendidas no primeiro dia da Caravana

Compartilhar





















Nesta quarta-feira (26.04), começam a chegar as primeiras caravanas com pacientes de outros municípios da região

O primeiro dia de atendimento da sexta edição da Caravana da Transformação, que está sendo realizada até o dia 05 de maio, no Complexo Esportivo Gezil Araújo, em Porto Alegre do Norte (1.140 km de Cuiabá), terminou dentro do previsto, com 797 pessoas atendidas. Nesta terça-feira (25.04), também foram agendadas 340 cirurgias oftalmológicas, sendo 239 de catarata, 62 de pterígio e 39 de yag laser.

Ao todo, o número de procedimentos realizados neste primeiro dia chega a 3.033, dentre eles consultas e exames para o diagnóstico da catarata. O público-alvo da iniciativa são pessoas a partir de 55 anos, já que a incidência da doença oftalmológica é maior nesta idade.

“Tudo ocorreu dentro do esperado, já que temos um limite de 800 atendimentos diários. Neste primeiro dia, atendemos a demanda de Porto Alegre do Norte e já estamos nos preparando para, a partir desta quarta-feira, acolhermos os pacientes vindos das cidades vizinhas”, disse o secretário de Estado do Gabinete de Governo e coordenador-geral da Caravana, José Arlindo de Oliveira.

Nesta quarta-feira (26.04), a Caravana da Transformação atenderá sete municípios do Baixo Araguaia, entre eles Canabrava do Norte, Novo Santo Antônio, Porto Alegre do Norte, Santa Terezinha, São José do Xingu, Serra Nova Dourada e Vila Rica. Até o final desta edição, serão atendidas 12 cidades da região.

“O acolhimento das caravanas começa cedo, a partir das 5h. Orientamos as secretarias municipais de saúde a identificarem seus pacientes para facilitar o processo de credenciamento e até mesmo o próprio atendimento oftalmológico. Aos pacientes que precisarem de cirurgia, serão disponibilizados alojamentos com o apoio da Prefeitura”, explicou a coordenadora de Saúde da Caravana, Simone Balena.

As cirurgias têm início na próxima quinta-feira (27.04) e serão realizadas até o último dia do evento (05.05). Já os serviços de cidadania, que vão desde a emissão de documentos, palestras, oficinas, intermediação de mão de obra, orientações jurídicas, entre outros serviços, serão disponibilizados na sexta-feira e no sábado (28.04 e 29.04).

Fonte: mt.gov.br