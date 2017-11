Quem são as vítimas do ataque em Nova York

Compartilhar





















Cinco amigos argentinos e uma belga estão entre os oito mortos do ataque ocorrido em Nova York na terça-feira (31 de outubro), quando um motorista dirigindo uma picape invadiu uma ciclovia em Manhattan e atropelou várias pessoas. Onze pessoas estão feridas.

As autoridades dizem que é o ataque com o maior número de mortes em Nova York desde o 11 de setembro de 2001.

O Ministério das Relações Exteriores da Argentina identificou as vítimas como Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij e Hernán Ferruchi.

O ministro das Relações Exteriores da Bélgica, Didier Reynders, usou seu perfil no Twitter para anunciar que uma turista belga, que viajava com a irmã e a mãe, também está entre as vítimas do ataque.

Os argentinos estavam em Nova York junto com mais cinco amigos para celebrar os 30 anos de sua formatura do segundo grau na Escola Politécnica de Rosário, onde viviam. Um outro integrante do grupo, Martín Ludovico Marro, sobreviveu e está no hospital e quatro saíram ilesos.

A polícia trata o incidente como um ataque terrorista, e há informações de que o FBI (a polícia federal americana) já está à frente das investigações.

O motorista da caminhonete, identificado como Sayfullo Habibullaevic Saipov, um homem de 29 anos do Uzbequistão, foi ferido pela polícia.

Autoridades disseram à CNN que um bilhete foi achado na picape dizendo que o suspeito agia em nome do Estado Islâmico.

Fonte: terra.com.br