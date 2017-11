Quinta-feira, 30 de novembro, termina o prazo para atualização cadastral de servidores da Prefeitura de Rio Branco

Compartilhar





















O calendário está mantido: encerra na próxima quinta-feira, 30 de novembro, o prazo para que os servidores da Prefeitura de Rio Branco façam a atualização do cadastro funcional, medida necessária que garante a qualidade dos dados pessoais e profissionais dos funcionários efetivos, temporários, aposentados, pensionistas e ocupantes de cargos comissionados da PMRB.

A atualização pode ser feita pelo endereço portalcidadao.riobranco.ac.gov.br onde o servidor deverá acessar a página “Gestão Serviços” e clicar na guia “Atualização Cadastral Servidores”. O sistema pedirá CPF e matrícula do servidor, além de fazer três perguntas de segurança e confirmação da identidade.

Em seguida, informações funcionais do interessado vão surgir na tela do computador e o sistema emitirá um relatório informando quais dados o servidor tem de atualizar e, feito isso, quais documentos ele terá de levar ao departamento de recursos humanos da secretaria onde está lotado para confirmar a atualização cadastral. Todos, sem exceção, devem fazer o recadastramento, pede o secretário de Administração e Gestão de Pessoas de Rio Branco, Claudio Ezequiel. Servidores efetivos, temporários, ocupantes de cargos comissionados, aposentados e pensionistas devem atualizar suas informações até a data estabelecida. Segundo o secretário, a data está mantida, vamos fazer um levantamento para saber se haverá necessidade de prorrogar esse prazo.

Caso o servidor tenha alguma alteração ou inclusão de dependentes, ele deverá se dirigir ao setor de recursos humanos de sua secretaria para fazer o requerimento.

O recadastramento ajuda a Prefeitura no acompanhamento do cálculo atuarial da previdência municipal e na implementação do programa E-Social, que está em andamento na política de gerenciamento de recursos humanos.

Esse procedimento deverá ser feito todos os anos sempre no mês de aniversário do servidor a partir de 2018, conforme lembrou Mafran Oliveira, diretor do Instituto de Tecnologia da Informação e Inovação (ITEC), que controla o sistema. O procedimento leva poucos minutos para ser concluído.

