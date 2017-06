Recuperação da RO-471 que liga Ministro Andreazza à BR-364 segue em ritmo intenso

Compartilhar





















Nesta semana, a 4ª Residência Regional do Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) tem trabalhado com diversas frentes de serviços para garantir a trafegabilidade nas rodovias estaduais na região de Cacoal, Ministro Andreazza e Espigão do oeste.

Um exemplo é o início, esta semana, da Operação Tapa Buracos na RO-471, também conhecida na região como Linha 5. Todo o trecho que dá acesso de Ministro Andreazza à BR-364 será recuperado.

Ao todo, 18 homens estão trabalhando nesta operação, contando com o apoio de um caminhão espargedor, rolo liso, retroescavadeira e caminhão de apoio. Todo o trabalho está sendo feito com massa asfáltica CBUQ. A expectativa é que até 12 dias úteis os trabalhos sejam concluídos neste trecho da rodovia.

“O principal foco do DER estava sendo manter a trafegabilidade nas rodovias não pavimentadas, durante o período chuvoso. Mas agora, atendendo ao pedido da população e cumprindo com o nosso cronograma, estamos tapando todos os buracos na RO-471, que liga Andreazza à BR-364”, garantiu o residente regional do DER, Paulo Aquino.

Outra frente de serviço do DER está atuando na RO-133, que liga a RO-471, de Ministro Andreazza, até a Linha 14, em Divinópolis, distrito de Cacoal. “Ao todo, o trecho tem uma extensão de 55 quilômetros, onde estamos patrolando, cascalhando pontos críticos e criando saídas pluviais”, enfatizou o residente.

Além disso, conforme explicou Paulo Aquino, outra equipe tem trabalhado constantemente na RO-383. Chamada de Rodovia Everaldo Góes, no trecho que liga Cacoal até o Aeroporto Capital do Café, o DER tem feito limpeza das laterais e limpeza de sarjetas. Também esta semana, uma equipe tem focado na P-24, que liga a BR-364 ao Rio Machado, sentido Pimenta Bueno. Além das saídas de água, está sendo feito todo o patrolamento da estrada.

“Estamos entrando também com uma grande equipe do DER na RO-387, conhecida como Estrada do Pacarãna, em todo o trecho que liga Espigão do Oeste ao Pacarãna. É uma estrada com mais de 90 quilômetros de extensão e 12 metros de largura. Nesta rodovia também será feita toda a limpeza das laterais, patrolamento, cascalhamento em trechos críticos e saídas de água”, ressaltou o residente do DER.

Tapa buracos em Cacoal

Além de todo o serviço que tem sido feito para manter a trafegabilidade das rodovias estaduais, oferecendo maior infraestrutura e qualidade de vida, especialmente para os moradores da área rural, a 4ª Residência do DER iniciou nesta quinta-feira (01) uma parceria com a Prefeitura Municipal de Cacoal, na operação tapa buracos nas ruas e avenidas do perímetro urbano de Cacoal. “Devido às condições das ruas de Cacoal, foi feito um acordo de cooperação entre Estado e Município, onde o DER entra para ajudar nesta verdadeira operação tapa buracos. É uma força-tarefa que se inicia, por meio da cooperação, para que Cacoal ofereça todas as condições de trafegabilidade aos seus munícipes”, encerrou Paulo Aquino.

Fonte

Texto: Giliane Perin

Fotos: Giliane Perin

Secom – Governo de Rondônia