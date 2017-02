Rede municipal de educação de Cacoal recebe 25 ônibus do governo estadual

Compartilhar





















A rede municipal de educaçãode Cacoal recebeu na quarta-feira (22) 25 ônibus do governo de Rondônia. No total, foram investidos R$5.978.520,00 (cinco milhões, novecentos e setenta e oito mil, quinhentos e vinte reais) na aquisição dos veículos que vão atender tanto alunos da rede municipal de ensino quanto da rede estadual.

Entre os 25 veículos entregues em Cacoal, estão nove micro-ônibus rural escolar, 4×4, com 7 metros de comprimento e 26 poltronas, mais uma auxiliar; quatro ônibus escolar rural com 11 metros de comprimento e 54 poltronas, com plataforma elevatória adaptada para atender alunos com deficiências físicas e; 12 ônibus rural escolar com 11 metros de comprimento e 60 poltronas. Os recursos para aquisição dos veículos são provenientes do tesouro do estado de Rondônia, com objetivo de melhorar o atendimento aos alunos, professores e a comunidade de uma forma geral.

Durante a solenidade, após entregar uma lembrança ao governador Confúcio Moura, em nome da prefeitura de Cacoal, a aluna Beatriz Pires Azevedo, de 10 anos, era só alegria. A pequena estudante da rede municipal de ensino comemorou. “Eu tô feliz, eu pude entregar o presente para o governador e estou muito feliz mesmo. Ele trouxe esse monte de ônibus de presente pra gente e é tudo novinho. Tem ônibus grande, ônibus pequeno, tem de todos os tamanhos. Eu já queria logo era passear com eles”, falou animada.

A psicóloga Késsia Fernanda Guilherme dos Santos era uma entre muitas pessoas que prestigiaram a entrega dos 25 ônibus em Cacoal. Ela se mostrou surpresa com a quantidade de veículos entregues e se disse animada com os investimentos na educação. “Eu tenho um filho pequeno, mas que em breve vai começar a frequentar a escola. Então ver essa atenção que o governo do estado e a prefeitura estão tendo em relação à educação nos dá um novo ânimo. Hoje entregaram esses 25 ônibus, já anunciaram que em breve vão entregar mil carteiras escolares para o município de Cacoal, isso nos mostra que todos estão empenhados pela educação, o que nos deixa satisfeitos.

Em sua fala, a prefeita Glaucione Rodrigues agradeceu os investimentos do governo em Cacoal e ressaltou que é no governo onde Cacoal tem um grande aliado. “O braço forte é do Estado. Por isso desde o começo contamos e nos apoiamos no governo de Rondônia. Hoje o governador deixa em Cacoal quase R$6 milhões, nestes 25 ônibus entregues para a educação. Mas este é apenas um, em meio a tantos investimentos e benefícios que o estado tem para Cacoal e que vai trazer pra gente. Por isso seremos sempre parceiros do Estado”, destacou a prefeita de Cacoal.

Fonte

Texto: Giliane Perin

Fotos: Bruno Corsino

Secom – Governo de Rondônia