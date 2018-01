RedeTV! RO é a 3ª mais premiada na Região Norte

Compartilhar





















A Jornalistas Editora divulgou o Ranking + Premiados Veículos de 2017

A RedeTV! RO é reconhecida pela Jornalistas Editora, sediada em São Paulo (SP), como uma das emissoras mais premiadas no Norte brasileiro. O dado foi apresentado neste mês através do Ranking Jornalistas&Cia +Premiados Veículos de 2017. A emissora de Rondônia foi a única representada na pesquisa desbancando seus principais concorrentes: Rede Amazônia (afiliada Globo), SICTV (afiliada RecordTV) e TV Allamanda (afiliada SBT).

De acordo com o ranking criado há seis anos, a RedeTV! RO faz parte do relatório que a deixa em terceira colocação, ou seja, somam 50 pontos com dois troféus no Prêmio MPRO de Jornalismo, sendo participante pela primeira vez da avaliação. Já em segundo lugar está o jornal O Liberal (30 pontos) e a TV Liberal (65 pontos), em primeiro, ambas das Organizações Rômulo Maiorana, do Pará (PA). Mais cinco veículos seguem a lista.

Para o diretor Comercial e de Jornalismo do SGC, Alessandro Lubiana, esta notícia dá ao canal um “gás” para continuar o trabalho seguindo alguns dos pilares da missão do grupo ao ofertar informação aos seus telespectadores: credibilidade, compromisso e jornalismo de interesse público.

“Fazer televisão na atualidade é, além de um desafio, força de vontade. Temos uma equipe que trabalha diariamente com o propósito firme de manter a população rondoniense informada. Para isso, é preciso investimento forte em pessoal e, em equipamentos, sendo este o mais difícil para o nosso Estado e região”, diz Lubiana.

Lubiana comenta que a premiação valoriza o trabalho dos profissionais. “Jornalistas, cinegrafistas e editores e a equipe que compõe o quadro é um time para ficar. A premiação é um estímulo para continuar com um jornalismo mais próximo da comunidade, temos essa característica”.

JORNALISTA&CIA DESTACA ATUAÇÃO

Segundo o editor-assistente do informativo Jornalistas&Cia e coordenador do ranking, Fernando Soares, na Região Norte, Rondônia ainda está atrás de Pará e Amazonas, que tradicionalmente concorrem e conquistam prêmios nacionais com mais frequência. “Infelizmente ainda é baixa em premiações fora do Estado. Se fosse maior, possivelmente o Estado, assim como seus veículos e jornalistas, poderiam conquistar outros prêmios, sejam eles regionais, nacionais ou internacionais”, comenta.

Mas, levando em conta o destaque do ano passado, Soares recorda que “a emissora venceu os dois prêmios que uma emissora pode levar no MP-RO, que hoje é a única iniciativa exclusivamente rondoniense que o Jornalistas&Cia avalia”. Segundo ele, eventualmente os veículos também podem ser premiados em outras iniciativas nacionais.

No que se refere a representatividade da RedeTV! RO, o editor-assistente do Jornalista&Cia é categórico. “O que acho que vale o destaque, é que surpreende uma emissora afiliada ter conquistado prêmios em 2017, enquanto a emissora sede, no caso a RedeTV! São Paulo, não ter conquistado nenhum. Isso certamente é um indicativo de que um trabalho correto está acontecendo por aí”, comenta Soares.

COMO É FEITA A AVALIAÇÃO

Em 2017 foram 154 prêmios analisados. Eles são separados em grupos geográficos (Internos de Veículos, Regionais, Nacionais e Internacionais) e em amplitude de tema (Específicos ou Gerais). “Quanto mais amplo o prêmio, mais ponto ele rende. Ex.: O Prêmio MPRO é Regional e Específico. O vencedor recebe menos prêmio do que quem leva, por exemplo, o Vladimir Herzog, que é Nacional. Assim sendo, cada prêmio conquistado rende pontos aos jornalistas e aos seus veículos, respectivamente. No final do ano fazemos a somatória para chegar ao resultado”, exemplifica.

Soares informou que as pesquisas começam sempre perto de junho, mas se intensificam mesmo em novembro e dezembro, quando a maioria dos prêmios divulga seus resultados. “O trabalho é feito por mim com o apoio de uma assistente para pesquisa”, reforça o editor-assistente da Jornalistas Editora.

PRÊMIOS COM O SELO DA EMISSORA

A RedeTV! RO traz na lista de troféus de 2017, o Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo – Telejornalismo, organizado pela Federação da Indústria do Estado de Rondônia (Fiero) em matéria “assinada pelo jornalista João Ricardo com o título “Indústria e Economia” (assista em http://bit.ly/vencedorapremiofiero2017). O Prêmio da Federação ainda não é base de cálculo na pesquisa. Depois, veio Emerson Barbosa, que levou o 1° lugar do Prêmio MPRO de Jornalismo – Telejornalismo, em premiação do Ministério Público de Rondônia (MPRO) com a reportagem “Almas Roubadas” (assista em http://bit.ly/almasroubadasmp2017). E, fechando com ‘chave de ouro’ a relação, a repórter Yalle Dantas, conquista o Grande Prêmio MP/RO de Jornalismo, na reportagem “Apadrinhando uma história”. (assista em http://bit.ly/apadrinhandoumahistoriamp2017). Todos os profissionais premiados integram a equipe da RedeTV! RO da capital, Porto Velho.

GERAÇÃO DE INTERESSE DE PROFISSIONAIS

O editor-assistente avalia que para gerar maior interesse em fazer parte de concursos (prêmios) voltados ao trabalho jornalístico ocorre pela falta (talvez) de conscientização dos jornalistas, em entender que o reconhecimento impacta na forma como o público e as empresas enxergam seus trabalhos. “Em nossa profissão muitas vezes é difícil mensurar o impacto de nossas reportagens e, uma conquista de um prêmio pode servir como um excelente termômetro. É algo que será seu para sempre. Além do mais, em tempos de ‘vacas magras’, as recompensas financeiras também podem ser bem interessantes”, finaliza.

COMPROMISSO DIÁRIO COM A VERDADE

A diretora-geral do SGC, Ana Maria Gurgacz, declara que o trabalho de informar é um dom, um desafio e uma responsabilidade. “Sabemos que comunicar não é um serviço fácil. É preciso de algo que vai além de apenas transmitir uma informação ao nosso público (telespectador). Acredito que é preciso tocar o coração de cada um, permitir a reflexão e contribuir para que o senso crítico possa se aflorar para que haja mudança de pensamento, adequação e, sobretudo, transformar uma realidade, especialmente neste momento em que vivemos. O nosso compromisso foi e sempre será com a verdade!”.

Assessoria de Comunicação – Etiene Gonçalves