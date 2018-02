Reinauguração da Escola Brasília marca abertura oficial do ano letivo da rede estadual em Porto Velho

Compartilhar





















O ano letivo na rede estadual de ensino foi aberto formalmente, nesta segunda-feira(05), numa escola que já foi conhecida como uma das mais problemáticas de Porto Velho. Atualmente, os alunos propagam pelas redes digitais que estudam no melhor estabelecimento da capital. A Escola Estadual de Ensino Médio Tempo Integral Brasília abriu suas portas com quase 400 estudantes.

A abertura das atividades escolares também serviu para marcar a reinauguração da escola, que passou por uma reforma que durou sete anos. Neste período, segundo a diretora Clarina Carneiro Morais, os alunos passaram por pelo menos dois prédios.

Mas o retorno ao prédio original, no bairro Pedacinho de Chão, foi como Escola do Novo Tempo, um programa do governo federal que utiliza nova metodologia e mantém os alunos em tempo integral. Neste sistema, além de estímulo ao protagonismo, o estudante também é levado a buscar crescimento em atividades criativas e profissionais.

O governador Confúcio Moura acompanhou todos os problemas que retardaram a entrega da escola Brasília à comunidade e mobilizou a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) para encerrar o longo tempo de espera da comunidade, dos técnicos, professores e alunos.

Ao discursar para alunos, professores e convidados, Confúcio disse que o país necessita de mudanças profundas e apontou os jovens estudantes como os principais protagonistas deste novo tempo. “Só quem pode salvar o Brasil são vocês”, afirmou entre aplausos entusiasmados dos estudantes.

O governador também afirmou, ainda dirigindo-se aos jovens, que as transformações exigem um novo tempo e que este tempo é agora, por isto pediu que cada aluno estude mais, defenda a paz e busque meios para serem brasileiros diferentes.

A reinauguração da escola provocou sentimentos variados na diretora Clarina Morais. Apesar da espera pela conclusão da reforma, da cobrança diária dos alunos para retornarem ao prédio original, ela sentiu, conforme revelou no discurso breve que fez, conforto diante do interesse demonstrado pelo governador Confúcio Moura.

“Estou há muitos anos na educação e posso dizer com segurança: Confúcio é o governador que valoriza realmente a educação”, afirmou a professora.

INVESTIMENTOS

A escola Brasília está instalada no bairro Pedacinho de Chão há 42 anos. O IDEB (Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico) era de 2.2 e está próximo de 5. A reforma custou cerca de R$ 1 milhão. Os gastos com o programa Escola do Novo Tempo são garantidos, na maior parte, pelo governo estadual, mas há investimentos do governo federal.

Na cerimônia desta segunda-feira também participaram deputados estaduais que são considerados parceiros da escola em razão de iniciativas em defesa da instituição, além da destinação de emendas parlamentares.

Os deputados Léo Moraes e Ribamar Araújo, além do presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho, falaram sobre suas intervenções e também elogiarem a iniciativa do governador Confúcio Moura em privilegiar a educação estadual.

Fonte

Texto: Nonato Cruz

Fotos: Ésio Mendes

Secom – Governo de Rondônia