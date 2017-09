Renda média do trabalhador com carteira assinada cresceu R$ 8

Compartilhar





















Quem trabalha por conta própria perdeu R$ 10 na renda média

O brasileiro com carteira assinada recebeu R$ 2.033 de salário, em média, no trimestre móvel terminado em agosto, segundo a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgada nesta sexta-feira (29) com levantamento mensal de dados de emprego, desemprego e renda.

Na comparação com o trimestre anterior, terminado em julho, a remuneração teve alta de R$ 8, estava em R$ 2.025.

Já os brasileiros que trabalham por contra própria tiveram uma queda de R$ 10 no rendimento médio mensal. O valor que era de R$ 1.542 por mês, na avaliação do trimestre terminado em julho, caiu para R$ 1.532 na pesquisa feita até agosto.

Segundo o IBGE, os trabalhadores da iniciativa privada sem carteira assinada também tiveram um ganho na renda média mensal. Subiu de R$ 1.197, no trimestre móvel terminado em agosto, para R$ 1.206, até agosto. Um incremento de R$ 9 na média.

No levantamento da Pnad, os servidores públicos, que têm em média as maiores remunerações, sofreram uma queda renda. No trimestre que fechou em julho, a renda estava em R$ 3.267. Pelo dado divulgado hoje, o valor caiu para R$ 3.261.

A Pnad também apurou que no Brasil são 33,4 milhões de trabalhadores com carteira assinada, 10,7 milhões trabalhando sem registro em carteira, 22,8 milhões que trabalham por conta própria e 11,4 milhões de serviodores públicos, incluindo os militares.

Fonte: noticias.r7