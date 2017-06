Repasse de R$ 4,6 milhões assegura vacinas na região Norte

Compartilhar





















Comunidades ribeirinhas, rurais e indígenas que vivem em áreas de difícil acesso serão imunizadas

O Ministério da Saúde liberou o repasse de 4,6 milhões para apoiar a Operação Gota, do Ministério da Defesa, que atua na vacinação em regiões de difícil acesso no Amazonas, Pará, Amapá e Acre. O público-alvo da Operação Gota são comunidades ribeirinhas, rurais e indígenas.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da saúde, Carla Domingues, afirmou que a medida visa a consolidar o direito à saúde. “Esta ação viabiliza o acesso a todos os cidadãos brasileiros às vacinas fornecidas pelo SUS, de acordo com os preceitos constitucionais de equidade e universalidade dos serviços de saúde”, ressaltou a coordenadora.

Realizada desde 1993, a operação é uma parceria dos ministérios da Saúde e da Defesa e estados e municípios. O objetivo é atualizar as cadernetas de vacinação dessas populações em áreas de difícil acesso do território brasileiro.

Iniciada apenas no estado do Amazonas, após a notificação de surtos de sarampo em populações indígenas da região do Rio Juruá, a operação foi ampliada para atender também populações rurais e ribeirinhas de áreas de difícil acesso de outros estados.

Fonte: brasil.gov.br