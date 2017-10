Reunião entre ACIJ E SESDEC discute elaboração do “Rondônia mais Segura”

Compartilhar





















Os diretores da Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ, se reuniram com o secretário adjunto da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC, Luis Roberto de Matos e sua equipe.

O grupo que está percorrendo o estado para a construção do programa “Rondônia Mais Segura” passou por Jaru, e na ocasião ouviu da ACIJ idéias para a elaboração do projeto que tem como objetivo melhorar a oferta de segurança pública em Rondônia.

De acordo com o adjunto da SESDEC, as reuniões visam conhecer a realidade de cada município para que sejam desenvolvidas ações de acordo com a necessidade do local.

O presidente da ACIJ, Ednilso Oliveira falou da importância da participação da sociedade no projeto. “Entendemos que esse é um assunto que deve ser discutido amplamente e assim como em outros momentos a ACIJ está à disposição para a construção desse plano”, destacou.

“Essa é uma iniciativa que vai de encontro as nossas necessidades. É essencial ouvir todos os segmentos da sociedade, porque cada um possui prioridades diferentes, mas que objetivos comuns se sentir seguro na cidade que escolheu para viver”, frisou o vice-presidente da ACIJ Francisco de Sá Sobreira.

O diretor da ACIJ, Rogério Freire Lopes, lembrou do projeto de Videomonitoramento, idealizado em 2013 e concretizado em 2017. Uma iniciativa da ACIJ que contou com a participação do Tribunal de Justiça do Estado, Policia Militar, entre outras entidades. “O videomonitoramento em Jaru é uma realidade, 15 pontos foram escolhidos estrategicamente pela polícia para a implantação das câmeras, agora nós sugerimos que esse sistema seja ampliado”, frisou Rogério.

Também participaram da reunião os diretores, Sóudilus Pereira (secretário geral), Jefferson Luis (diretor de promoções e propagandas) e Rogério Quiroga, além da assessora jurídica da ACIJ, Rosicleide Dutra.

Assessoria de imprensa ACIJ – Giselle Virgílio