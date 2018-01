RO atinge bons índices de redução de acidentes

Compartilhar





















Lei Seca tem importante contribuição para conter violência no trânsito.

Rondônia é destaque nacional em redução de acidentes de trânsito e a Operação Lei Seca tem importante contribuição para conter esse tipo violência. Dados divulgados na semana passada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) mostram que 23% das incidências das operações Lei Seca são de embriaguez ao volante.

Outros dados impressionantes é o de que enquanto são a quantidade de 48% de autuações por embriaguez ao volante se enquadra na esfera administrativas, com previsão legal de multa e a suspensão dos direitos de conduzir por 12 meses mais de 52% das autuações também refletem com prisões em flagrante, o que demonstram que os condutores ainda estão apresentando comportamento de risco. A legislação prevê prisão de 6 meses a 3 anos e multa judicial além da multa de trânsito, e o condutor ainda poderá ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa ou ser proibido de obter o documento caso ainda não seja habilitado.

“Esse percentual de redução é plausível porque representa muitas vidas preservadas a partir da retirada do trânsito desses condutores alcolizados”, avaliou Hugo Correia, diretor Técnico de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTF) do Detran. Para o diretor, a Lei Seca é um instrumento eficaz, criada para diminuir os acidentes fatais, e em Rondônia, a aplicação vem sendo de forma intensa.

O Brasil faz parte dos países que estão na década mundial de redução de acidentes, com o objetivo de baixar 50% dos índices até 2020, conforme recomendação da Organização das Nações Unidas (ONU). Em Rondônia, o Programa de Redução de Acidentes de Trânsito é uma ação transversal de Governo.

Hugo Correia diz que as fiscalizações serão constantes para manter a redução de acidentes. “Apesar dos números favoráveis que colocam Rondônia em destaque, ainda precisamos conter a violência que reflete principalmente na saúde pública e nas perdas familiares”, alertou o diretor.

As estatísticas mostram que entre setembro e novembro de 2017, foram abordados nos principais municípios do Estado 8.301 condutores durante as ações fiscalizadoras realizadas pelo Detran. Dentre esses foram lavrados 1.921 autos de infração de trânsito pelo art. 165 (dirigir sob influência de álcool), tendo1.000 condutores presos em flagrante pelos artigos 165 e 306 (dirigir com a capacidade motora alterada) do Código de Trânsito Brasileiro.

Dentre essas abordagens, 23% dos condutores foram autuados pelo art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que prevê suspensão do direito de dirigir por 12 meses e multa de R$ 2.934,70 ao condutor que dirigir sob a influência de álcool ou outras substâncias psicoativas. Outros 12% dos abordados foram presos pelo crime de embriaguez, de acordo com o art. 306 do CTB. As penas podem ser acumulativas dependendo o índice de embriaguez.

Fonte: diariodaamazonia