Rondônia conquista 14 medalhas no primeiro dia das Paralímpiadas Escolares, em São Paulo

A delegação de Rondônia conquistou 14 medalhas no primeiro dia de competição das 11ª Paralímpiadas Escolares 2017, em São Paulo, e reúne todos os estados brasileiros. Das 14 medalhas conquistadas, cinco são de ouro. A delegação é composta por 56 pessoas, das quais 31 são para-atletas que estão disputando em pé de igualdade com outros atletas do Brasil.

A para-atleta Maria Vitória Rodrigues conquistou duas medalhas, ouro no arremesso de dardo e bronze nos 100 metros rasos, Wesley da Silva conquistou duas medalhas de ouro nas provas de arremesso de dardo e na prova dos 100 metros. Vinicius Costa Santos conquistou medalha de bronze nos 100 metros rasos. Marlisson Brito Obadias também conquistou medalha de bronze nos 100 metros, e Suiang Santos Rodrigues Teixeira conquistou medalha de bronze no arremesso de peso.

A para-atleta Stefane Mutz conquistou medalha de bronze nos 100 metros, Miriam Santana conquistou duas medalhas, bronze nos 100 metros rasos e prata no arremesso de peso, Gabriel Castelo Branco, faturou duas medalhas de prata, na prova dos 100 metros rasos e arremesso de dardo, Carlos Henrique, faturou medalha de ouro no arremesso de dardo e João Eduardo Faustino Soares faturou medalha de ouro nos 100 metros rasos.

A delegação de Rondônia compete em cinco modalidades, que 17 alunos estão disputando no atletismo, sendo seis na bocha, dois no judô, três na natação e três no tênis de mesa. Esses alunos representam os municípios de Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Espigão do Oeste, Jaru, Santa Luzia, São Francisco, Vilhena e Porto Velho. O maior evento paradesportivo escolar do Brasil atende paraatletas com idade entre 12 e 17 anos e será encerrado amanhã (24).

