Rondônia conquista sete medalhas e faz uma das melhores campanhas nos Jogos Escolares da Juventude de 2017

A delegação de Rondônia conseguiu sete medalhas nos Jogos Escolares da Juventude de 2017, realizado em Curitiba no período de 12 a 21 deste mês. O chefe da delegação, Ítalo Aguiar, disse que Rondônia fez o melhor resultado em termos de conquistas de medalhas dos últimos anos. Ao todo Rondônia conquistou sete medalhas, sendo duas de ouro, quatro de prata e uma de bronze.

O basquetebol masculino de Rondônia (Colégio Dom Bosco) derrotou a equipe do Curitiba, representante do estado do Paraná pelo placar de 69 a 49 e conquistou o ouro e o título de melhor do Brasil. O jogo, que foi muito disputado, aconteceu no colégio Militar de Corrida às 17h desta quarta-feira (21). Com o título de campeão também no handebol, Rondônia se classifica para a 1ª divisão de 2018.

A equipe de voleibol de Rondônia representada pela Escola Estadual Maria Arlete Toledo (CTDE), de Vilhena, disputou o ouro com a equipe do Amazonas, mas acabou perdendo. O primeiro Set foi de 18 a 25, o segundo 15 a 25 e o terceiro 10 a 25. Mas o volibol de Rondônia volta para casa com a medalha de prata, como a segunda melhor da modalidade. O jogo foi realizado no ginásio da Secretaria de Estado de Esporte e Turismo de Curitiba.

Nas modalidades individuais, Rondônia também foi muito bem, Vitor Eduardo Pompeu, de 13 anos, conquistou a primeira medalha de ouro da história do estado no ciclismo, na prova Contra Relógio. “Um feito que eleva o nome de Rondônia no meio esportivo, o número um do Brasil na modalidade é de Rondônia, é de Ariquemes”, ressaltou o chefe da delegação.

Rondônia também foi destaque na natação, o atleta Luiz Felipe Belão, de 14 anos, conquistou para Rondônia duas medalhas de prata e uma de bronze. “Belão competiu com atletas de várias regiões do Brasil e subiu no pódio três vezes, elevando a bandeira e o nome de Rondônia, como um estado forte na modalidade”, destacou.

Amanda Felipo, de 14 anos, da cidade de Colorado do Oeste, no Cone Sul, garantiu medalha de prata no judô. Amanda é da cidade de Colorado do Oeste, no Cone Sul, é da rede pública de ensina, estuda na Escola de Ensino Fundamental e Médio, Paulo Assis, é a segunda melhor judoca do Brasil na categoria.

Ítalo Aguiar, disse que o estado de Rondônia, está colhendo os frutos dos investimentos que tem feito no esporte, principalmente na rede pública. “Investir na educação e na prática esportiva, porque ambas caminham juntas é investir no futuro do Brasil”, afirmou o professor.

O estado de Rondônia participou dos Jogos Escolares da Juventude com uma delegação de 150 pessoas que competiu em 12 das 13 modalidades dos Jogos Escolares Brasileiros. “Ano que vem estaremos inserindo a luta olímpica, que é a modalidade que falta, esse ano nós inseríamos o Bedminton, que é um desporto individual ou de pares, ainda pouco conhecido no Brasil, mas muito praticado no mundo”.

O chefe da delegação de Rondônia finalizou agradecendo aos alunos/atletas que competiram e deram o melhor de si em suas modalidades, aos professores e coordenadores que trabalharam incansavelmente nos jogos e o governador Confúcio Moura e o secretário de Educação, Waldo Alves pelos investimentos feitos nessa área.

Fonte

Texto: Eleni Caetano

Fotos: Eleni Caetano

Secom – Governo de Rondônia