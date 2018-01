Rondônia lidera a produção de leite na Região Norte

Compartilhar





















A produção restante é transformada em queijos tipo mussarela e exportada para o centro sul do País.

De acordo com os levantamentos do veterinário José de Lima Aragão, 18 por cento do leite rondoniense é comercializado no mercado interno ou exportado para o norte de Mato Grosso e estados do Acre, Amazonas e Roraima. A produção restante é transformada em queijos tipo mussarela e exportada para o centro sul do País.

Com a totalização dos dados coletados na última campanha de vacinação de bovinos em Rondônia, realizada em novembro de 2017 pela Idaron, um dado chama atenção para as mudanças na liderança de produção leiteira entre os municípios. A liderança agora está com o município de Nova Mamoré, que tem 182.498 cabeças leiteiras, ultrapassando Jaru, que tem 163.669 cabeças de gado leiteiro.

A produção total de leite por dia em Nova Mamoré é de 124.414 litros de leite, enquanto que o segundo colocado, município de Jaru, produz 117.692 litros de leite dia. Estes dados confirmam a tendência de deslocamento do crescimento da principal cadeia econômica da agricultura familiar do eixo da BR-364 para os lados da Madeira-Mamoré.

A produção tem grande relevância social porque a pecuária leiteira é uma das atividades rurais que mais emprega mão de obra. Em Rondônia a pecuária leiteira gera mais de 60 mil postos de trabalho e faz girar um mercado de mais de R$ 456 milhões, segundo o médico veterinário José de Lima Aragão. (Fonte: Emater-RO)

Fonte: diariodaamazonia.com.br