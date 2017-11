Rondônia participa da 11ª edição das Paralímpiadas Escolares, em São Paulo, em cinco modalidades

Compartilhar





















Pela primeira vez na história das Paralimpíadas Escolares, todos os estados brasileiros participarão. Este ano, Rondônia irá participar da competição com uma delegação composta com 56 pessoas, dos quais 31 são para-atletas, de nove municípios do estado que vão competir em cinco modalidades. As Paralimpíadas Escolares, acontece no período de 21 a 24 de novembro, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

Segundo o chefe da delegação de Rondônia, professor Ítalo Aguiar, 17 alunos vão disputar no atletismo, seis na bocha, dois no judô, três na natação e três no tênis de mesa. “Ao todo são 31 para-atletas, que representam nove municípios de Rondônia”, afirmou Aguiar. Os municípios são: Ariquemes, Cacoal, Colorados do Oeste, Espigão do Oeste, Jaru, Santa Luzia, São Francisco, Vilhena e Porto Velho.

A delegação viaja no próximo dia 19, com toda a infraestrutura, passagens aéreas, hospedagens, alimentação, equipe técnica, composta por professores/técnicos, equipe técnica composta por médico e fisioterapeuta. A abertura do evento será no dia 21 à noite e as competições iniciam no dia 22 e seguem até o dia 24. “São mais de 900 para-atletas de todos os estados brasileiros estarão competindo”, ressaltou Ítalo Aguiar.

A competição é organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e os estados ficam responsáveis pelo transporte dos atletas e da comissão técnica. O estado de Rondônia, através da secretaria de Educação (Seduc), como faz todos os anos, oferece a logística para trazer o aluno e seu técnico do município onde mora,até Porto Velho e então seguir viagem para a competição em São Paulo. O mesmo procedimento é feito no retorno.

