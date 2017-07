Rondônia recebe tratores Farmtrac na Expovil

Compartilhar





















As máquinas serão apresentadas ao público de Rondônia durante o evento que acontece de 5 a 10 de julho. O mix de produtos contempla modelos de 22 a 120 cavalos de potência

A FMB Máquinas e Implementos – responsável pela comercialização dos tratores Farmtrac no Brasil – amplia sua atuação nacional e chega ao estado de Rondônia nesta semana. As máquinas serão apresentadas ao público durante a Exposição e Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Vilhena (Expovil), de 5 a 10 de julho. Segundo o diretor comercial da FMB, Luciano Petroski, a participação no evento é voltada estritamente para o produto, vendas diretas e posicionamento de mercado.

O trator Farmtrac 6075 PRO é o modelo que estará disponível na exposição. Mas, de acordo com Luciano, será apresentado aos participantes todo o mix de produtos fornecidos pela FMB. “Nós trabalhamos com a linha Heritage e a linha europeia que são máquinas que vão de 22 a 120 cavalos de potência”, conta.

Os modelos Farmtrac atendem diversas atividades no campo, desde a agricultura à pecuária. “O principal ponto é a versatilidade de serviços que podem ser feitos com os tratores e a variedade de implementos que as máquinas podem carregar devido a sua faixa de potência”, explica Luciano. Dentre as vantagens oferecidas estão o menor custo operacional, a praticidade no manuseio e o menor raio de giro por conta do tamanho do trator – fator que favorece o caso de propriedades pequenas.

Luciano acrescenta ainda que todos os modelos apresentam eficiência e baixo consumo de combustível, além de serem equipados com motores turbo intercooler que atendem o controle de emissões Tier III dentro dos padrões mundiais – que só será obrigatório por lei a partir de 2019.

Mercado brasileiro

A Farmtrac chegou ao Brasil a partir da parceria entre a empresa brasileira FMB (Grupo Meimberg) e o Grupo Escorts – companhia que figura entre os 10 maiores fabricantes de tratores do mundo. A implantação faz parte de um planejamento de médio prazo que está sendo executado em duas etapas, incluindo a instalação, já em fase adiantada, de uma unidade fabril no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), em Goiás.

Nesta primeira fase, os produtos serão importados e comercializados pela FMB em território nacional. Num segundo momento o projeto prioriza a produção das máquinas pela FMB, utilizando apenas o trem de força importado, ampliando a linha de produtos e distribuindo-os para o restante do Brasil. Também faz parte desta etapa a diversificação do portfólio com a disponibilidade de tratores de pequeno porte, a partir de 22 cv, que atenderão culturas de frutas, café e cana de açúcar, por exemplo, e também a opção de máquinas até 120 cv. Todo esse planejamento deve ser concluído com mais de dez modelos de máquinas disponíveis no mercado brasileiro.

O lançamento oficial dos tratores Farmtrac no Brasil aconteceu em abril durante a Tecnoshow Comigo, em Rio Verde (GO).

Sobre a Farmtrac

A Farmtrac está presente em 62 países e alcançou a liderança do segmento na Polônia em 2016, onde possui unidade fabril. Para oferecer produtos de alta tecnologia e eficiência possui uma equipe de 500 engenheiros de desenvolvimento e pesquisadores, e parcerias com importantes montadoras internacionais. Chega ao Brasil em 2017 como parte de seu plano de expansão global.

Sobre a FMB

É uma empresa de máquinas e implementos, do Grupo Meimberg (BRA), que nasceu de recente parceria com o Grupo Escorts (IND) para produção e comercialização dos tratores Farmtrac no Brasil. O desenvolvimento inicial da FMB está definido em duas etapas: a primeira com a importação e venda dos tratores Farmtrac e depois a produção e consequente nacionalização das máquinas para sua distribuição em todo o território nacional.

Leydiane Alves

Assessoria de Comunicação – FMB