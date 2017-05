Rondônia Rural Show aquece economia dos Municípios, observa AROM

Compartilhar





















Os 45 Prefeitos e das 07 Prefeitas de Rondônia administram questões sociais de importante apelo econômico, para afastar a crise na busca por autonomia financeira. Um ponto em comum em que todos esses gestores centram medidas de gestão é o setor produtivo rural e estímulo ao agronegócio. Por meio de ações governativas, os administradores trabalham para otimizar produção, dando a ela mais valor no mercado e maior acesso pelo produtor rural aos mecanismos de incentivo de produção, com a desburocratização, disposição de horas-máquina, sementes, adubos, processamento e escoamento de produtos, além de comprar alimentos para merenda escolar.

A Associação Rondoniense de Municípios – AROM, que presta auxílios técnicos aos Prefeitos, destaca a crescente produção de milho, arroz e soja no Estado, que somam à participação da agricultura familiar no contexto agrícola e pecuário. Atualmente, dados dos órgãos pertinentes e ligados às finanças do Estado mostram que grande parte da economia de Rondônia é motivada pela atividade rural familiar. Nesse sentido, a entidade municipalista acredita que ajudar os Municípios a investirem nos pequenos produtores seria uma saída criativa para girar dinheiro e fomentar as economias locais.

O Estado de Rondônia já se sagrou com status de boa colocação no ranking de produção, e o Presidente da AROM, Jurandir de Oliveira, tem um palpite: “somos um povo que gosta e sabe produzir nesta terra que de tudo dá. O rondoniense, que é morador do Município e não do Estado ou da União, é a mão de obra do crescimento, pois tem criatividade e muita vontade de trabalhar, mas se esmorece com tanta burocracia. E é por isso que precisamos aprimorar o sistema e pensar políticas que facilitem a produção e estimule a circulação de dinheiro nos Municípios, tirando-os dessa crise”.

Como líder do movimento municipalista na região, Jurandir de Oliveira, Presidente da AROM, convocou todos os Prefeitos a participarem do evento Rondônia Rural Show, destacando a necessidade de valorizar a participação do homem do campo no contexto econômico local. “Nossos pequenos produtores estão com muita força de vontade e têm desenvolvido o setor de forma espetacular. Atualmente 49% do rebanho de bovinos vem da agricultura familiar e o restante, pouco mais que a metade, produzido pelos grandes criadores”, observou.

Segundo a AROM, o seu observatório econômico aponta que a agricultura familiar de Rondônia responde por 70% dos empregos gerados no campo e desenvolve diversas culturas de plantio, operando um total de 420 pequenas agroindústrias. São unidades de cria e processamento de peixes, suínos e aves, além de produzirem produtos das frutas e derivados do leite, como queijos. A maioria desses produtores vende a produção no comércio local e até mesmo à Prefeitura, que adquire por valor justo, para oferecer na merenda escolar.

Para a AROM, é preciso simplificar o atual sistema de licenciamento e registro com inspeção das agroindústrias dos pequenos produtores. Atualmente, boa parte dessas mesmas regras aplicadas às grandes indústrias são exigidas às pequenas agroindústrias, que têm pouco impacto ambiental e menor risco de contaminação. “Precisamos desburocratizar e facilitar a produção, para que esses produtores possam concorrer no mercado e ainda participar das compras institucionais do próprio Município, por exemplo”, ressaltou Jurandir de Oliveira.

Autor: Assessoria/AROM