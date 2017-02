Sábado haverá cadastro de artesãos de Ji-Paraná; carteira habilita profissionais para feiras regionais

Compartilhar





















Pela terceira vez o governo de Rondônia vai cadastrar artesãos e trabalhadores manuais em Ji-Paraná, onde há mais de 80 artesãos cadastrados no Programa de Artesanato Brasileiro (PAB), e a proposta é aumentar esse índice abrangendo toda a região. De acordo com Wéllida Sodré, coordenadora de Artesanato da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), os cadastros serão realizados no auditório da Câmara Municipal, neste sábado (18), a partir das 8h.

Esse trabalho é uma parceria do governo do estado com a Fundação de Cultura (Funcultural) de Ji-Paraná. Com os cadastros é esperado o preenchimento das vagas destinadas para a Primeira Feira Regional de Artesanato de Rondônia, que vai acontecer na cidade parceira.

A primeira feira em Ji-Paraná estava prevista para acontecer de 3 a 5 de março, mas devido à solicitação de artesãos locais, tendo em vista que neste período a região encontra-se em estação de chuvas, devido também à reforma da praça onde está prevista a realização do evento feira e também ao período de carnaval. Por isso, a feira foi transferida para o mês de agosto.

“Além da demanda dos próprios artesãos, a Coordenadoria de Artesanato vai poder complementar os números que não foram alcançados neste período que as inscrições estiveram abertas”, disse Rodnei Paes, titular da Sejucel.

De acordo com o edital, estavam disponíveis 60 vagas para a feira, sendo 30 para artesãos locais e 30 para artesãos de todo o estado.

Depois do prazo de inscrições, a Coordenadoria contabilizou cerca de 30 inscritos, sendo maior interesse por artesãos de outras cidades e somente 12 de Ji-Paraná. Além do cadastro, os artesãos vão ser orientados sobre como participar das feiras que acontecerão no decorrer do ano e quais os benefícios que podem ter depois de cadastrados.

A carteira do artesão disponibilizada pela Sejucel, em parceria com o governo federal, tem validade de quatro anos e é considerada como fonte de emprego por algumas instituições financeiras. Em todo o estado, o agendamento do cadastro pode ser feito pelo telefone (69) 3216 5131. Algumas cidades estão recebendo a visita da equipe da Sejucel para realização do cadastro.

Em Ariquemes, no mês de janeiro, foram feitos pedidos para cadastrar mais de 150 artesãos. Para Rodnei, a busca pelo cadastro vem do interesse dos artesãos em participar das feiras que o governo está disponibilizando para apresentação dos trabalhos desses artesãos.

Para receber a carteira de artesão é preciso apresentar foto 3×4, cópia do RG, CPF, comprovante de endereço e uma peça artesanal. Caso o artesão trabalhe com mais de um tipo, levar uma peça de cada, e ainda produzir para o fiscal ver a produção. Para participar das feiras, é necessário a carteira.

Maximus Vargas

Assessoria de Comunicação