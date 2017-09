Sai lista dos finalistas ao Prêmio  Fiero Paulo Queiroz de Jor

Compartilhar





















O jornalismo rondoniense é o maior vencedor do Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo, cuja solenidade de premiação acontece no próximo dia 19, às 19 horas, no Maison Madeira, em Porto Velho. A festa vai reunir profissionais da imprensa; representantes dos setores produtivos e sindicatos patronais filiados à Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero); autoridades; premiados, amigos, familiares, dentre outros.

Com premiação que chega a R$ 66 mil aos vencedores do Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo, a solenidade acontece também para comemorar o aniversário de 31 anos do Sistema Fiero e ao mesmo tempo consagrar a categoria jornalística, estreitar e fortalecer ainda mais os laços entre a Federação e os profissionais de imprensa local.

Além da entrega dos prêmios aos quatro vencedores nas categorias jornalismo impresso; web-jornalismo; telejornalismo e radio-jornalismo; a Fiero fará uma singela homenagem aos profissionais que escreveram e àqueles que há 30 anos ou mais continuam escrevendo a história do progresso rondoniense.

Ao ressaltar a importância do Prêmio, o presidente do Sistema Fiero, Marcelo Thomé, acrescenta que, “com esta iniciativa, ampliamos e fortalecemos a parceria com a imprensa e os meios de comunicação local. Os trabalhos inscritos e classificados mostram o quanto a indústria está presente na vida de todos, por meio das mais variadas ações, seja gerando emprego e renda, trazendo à pauta temas e projetos voltados à saúde, educação, melhoria em infraestrutura, e que muitas vezes a sociedade desconhece. Acredito que o Prêmio Fiero Paulo Queiroz de Jornalismo chegou para mudar este cenário”, disse.

De acordo com o coordenador de Comunicação Social do Sistema Fiero e também coordenador do Prêmio, jornalista Carlos Araújo, vinte trabalhos foram inscritos e 14 foram selecionados pela comissão de seleção e encaminhados a comissão julgadora. Sendo cinco na categoria telejornalismo; três de webjornalismo; três na categoria jornalismo impresso e três em radiojornalismo. “Os quatro primeiros lugares, nas respectivas categorias receberão premiação em dinheiro e o quinto lugar receberá um certificado de participação”, explicou.

Araújo acrescenta que o evento vai contar com a participação do jornalista da Rede Globo, Marcos Losekann.

Losekann começou a trabalhar na Globo em 1984. Com mais de 33 anos de profissão, foi repórter em Brasília, em São Paulo e na Amazônia; correspondente em Israel e chefiou o escritório de Londres. Cobriu momentos históricos, com a morte de Yasser Arafat e as guerras no Iraque e Afeganistão; assassinato de Chico Mendes (1988); acidente aéreo da TAM (1996); morte de Bin Laden; renúncia do papa Bento XVI (2013), e tantas outras.

Conheça os 14 finalistas, por categoria e veículos de comunicação:

JORNALISTAS FINALISTAS DO PRÊMIO FIERO PAULO QUEIROZ DE JORNALISMO E SEUS EDITORES

RADIOJORNALISMO

NOME TÍTULO Meio de comunicação veiculado EDITOR EDSON JOSÉ MARQUES LUSTOSA SENAI PROMOVE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM RONDÔNIA Rádio ARIQUEMES Ariquemes-RO AOR BEZERRA DE OLIVEIRA EDUARDO JORGE KOPANAKIS PACHECO INDUSTRIALIZAÇÃO RURAL Radio Rondônia FM 93,3 JEAN CARLA COSTA LUIZ SÉRGIO DE ARAÚJO GOMES RESTAURAÇÃO DA BR 364 Radio Caiari SÉRGIO GOMES

WEBJORNALISMO

NOME TÍTULO Meio de comunicação veiculado EDITOR AURIMAR LIMA DO NASCIMENTO AS PONTES DE CONCRETO QUE ELEVAM A HISTÓRIA ECONÔMICA DE RO SITE: O RONDONIENSE http://www.orondoniense.com.br AURIMAR LIMA DAVID RODRIGUES DOS PASSOS INDÚSTRIA: FRUTO INDUSTRIAL DAS USINAS DO MADEIRA INOVA EM PROJETOS AMBIENTAIS – PARTE I Site RONDONIA NO AR http://rondonianoar.com.br/ DAVID RODRIGUES HOSANA DOS SANTOS MORAIS HÁ 38 ANOS NO SENAI, MECÂNICO JÁ FORMOU 400 PROFISSIONAIS EM PORTO VELHO Site G1/RO http://g1.globo.com/ro/rondonia/ LARISSA ZUIM MATARÉSIO

JORNALISMO IMPRESSO

NOME TÍTULO Meio de comunicação veiculado EDITOR CÉLIO MONTEZUMA C. MUNHOZ BOLIVIANOS E PERUANOS ABREM MERCADO PARA TELHAS E TIJOLOS FABRICADOS EM CACOAL A Gazeta de Rondônia ZACARIAS PENA VERDE GILIANE PERIN “ESCOLA FÁBRICA” – NOVA UNIDADE SESI – SENAI ALIA EDUCAÇÃO BÁSICA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL Tribuna popular Cacoal/RO. ADAIR ANTÔNIO PERIN MARCELO FREIRE PEREIRA DRAGAGEM NO RIO MADEIRA ABRE NOVA ROTA DA SOJA Diário da Amazônia MARCELO FREIRE

TELEJORNALISMO

NOME TÍTULO Meio de comunicação veiculado EDITOR JAQUELINE FONSECA INDÚSTRIA AVANÇA NA AMAZÔNIA E DEVE GANHAR FÔLEGO COM A CRIAÇÃO DA ZONA FRANCA VERDE. REDE AMAZÔNICA “Bom dia Amazônia “ JAQUELINE FONSECA JOÃO RICARDO PINHEIRO DE LIMA INDÚSTRIA E ECONOMIA GRUPO SGC – REDETV – RONDÔNIA “Fala Rondônia” ANDRÉ FERNANDO MARINDIA MOURA INDÚSTRIA DE OVOS DE GALINHA E DE FRANGO DE CORTE EM RONDÔNIA REDE AMAZONICA RO TV RONDÔNIA “Jornal de Rondônia” GLEILSON GRANJA e HÉLIO SANTIAGO MEIRIANE SILVA SANTOS INVESTE INDUSTRIA SIC TV “Novo Dia” JÉSSICA OCAMPO RUDA MOREIRA 35 ANOS DA INSTALAÇÃO DE RONDÔNIA – A INDÚSTRIA NO ESTADO DESDE O CICLO DA BORRACHA REDE AMAZÔNICA “Jornal Rondônia TV” JAQUELINE FONSECA

