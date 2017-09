Secretário de Defesa dos EUA diz que não esgotaram soluções diplomáticas para Coreia do Norte

Compartilhar





















O secretário de Defesa norte-americano, Jim Mattis, disse nesta quarta-feira que os Estados Unidos não esgotaram as soluções diplomáticas para a Coreia do Norte, apenas algumas horas depois de o presidente Donald Trump escrever no Twitter que “conversar não é a resposta”.

Quando questionado por repórteres antes de uma reunião com seu colega sul-coreano no Pentágono se os Estados Unidos esgotaram todas as soluções diplomáticas para a Coreia do Norte, Mattis respondeu: “Não”.

“Nós nunca estamos sem soluções diplomáticas. Nós continuamos a trabalhar juntos, e o ministro e eu dividimos uma responsabilidade de fornecer proteção para nossas nações, nossas populações e nossos interesses”, acrescentou Mattis.

Fonte: terra.com.br