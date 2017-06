Secretários estaduais de Educação debatem gestão escolar

Compartilhar





















O princípio básico da gestão escolar no Brasil é a democracia, com a participação dos envolvidos na educação para o bom andamento da gestão. Pensando nisso, secretários de Educação de todo o país estão reunidos essa semana em Fortaleza, no Ceará, para discutir e analisar as contribuições das secretarias para a educação no Brasil.

A ideia foi acertada previamente em um grupo de trabalho, cujo coordenador-geral é o secretário de Estado de Educação e Esporte do Acre (SEE), Marco Brandão.

Nesse encontro, os secretários tratam os desafios da gestão escolar no século XXI a fim de nortear a gestão escolar pelos próximos anos, visando a formação crítica, reflexiva e participativa dos cidadãos que fazem parte da comunidade escolar. O intuito é aperfeiçoar a gestão das escolas para garantir um ensino de qualidade.

Para o coordenador-geral do GT, Marco Brandão, “uma boa gestão é fundamental para o sucesso e é preciso que a equipe gestora compreenda o contexto da escola e da comunidade. Que ela possa se integrar com a comunidade e, em especial, com os pais”.

Planejamento e gestão

De modo geral, o que os secretários trabalham no momento é a adequação, planejamento, avaliação e monitoramento das atividades pedagógicas, focando nos pontos frágeis identificados nas escolas.

Segundo Brandão, as atividades complementares ou projetos bem definidos garantem o direito de nossos estudantes de aprenderem, desenvolverem as habilidades e competências para o pleno exercício da cidadania e para continuidade de estudos.

Reunidos, os secretários demonstraram entusiasmo com o potencial de entrega deste GT. “Esse trabalho almeja realizar um diagnóstico em relação aos modelos de estruturas organizacionais, modelos de gestão existentes e análise de boas práticas de gestão escolar e a partir disso, produzir um guia de como colocar as boas práticas em ação, alocar todo portfólio em uma plataforma e o realizar um curso de formação para gestores”, ressalta o secretário.

Fonte: agencia.ac.gov.br