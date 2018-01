Semusb mantém frentes mesmo com as chuvas

Compartilhar





















Atenção também é dispensada às vias onde acontecerão eventos de carnaval

A prefeitura de Porto Velho mantém a agenda de limpeza pública da cidade, dependendo da incidência de chuvas. As ações são realizadas pela Semusb (Subsecretaria de Serviços Básicos), através dos mutirões de varrição, roça, raspagem, à exceção de pinturas.

Ainda assim, diariamente há frentes de homens e máquinas onde a demanda por serviços é maior, além de limpeza na área central da cidade, a partir das vias Sete de Setembro, Duque de Caxias, Dom Pedro 2º, Carlos Gomes etc., informa Douglas do Monte, diretor do departamento de limpeza da Semusb.

“Enquanto não passar o período das chuvas não podemos agendar grandes operações de limpeza, a não ser numa situação crítica emergencial. Por enquanto, trabalhamos até começar a chover. Quando isso ocorre, paramos para depois retomar”, diz do Monte.

As frentes de trabalho são programadas para o dia. Exemplo: nesta segunda-feira, as frentes atuaram na rodovia BR-364, sentido Porto Velho – Cuiabá, na avenida Governador Jorge Teixeira e na Calama, inclusive no período da noite.

No quilômetro 5 da BR-364, no bairro Cidade Jardim, e também próximo à faculdade Fimca, a Semusb faz um trabalho diferenciado no sentido de manter limpo próximo aos canteiros, inclusive com o emprego do caminhão ‘vassourão’ para não deixar nascer mais mato no local.

Atenção é dada também às regiões onde tradicionalmente ocorrem os eventos de carnaval, programados para o mês de fevereiro.

Fonte: portovelho.ro.gov.br