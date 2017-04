Senac está com matrículas abertas para cursos da NR 20

Compartilhar





















Recentemente o setor de Postos de Revenda de Combustíveis de Rondônia passou por inédita fiscalização, por meio da realização de Câmaras Setoriais no âmbito estadual, realizada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE/RO. De acordo com o chefe do Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho da SRTE/RO, auditor fiscal Juscelino José Durgo dos Santos, a finalidade é regularizar a situação de todos os trabalhadores e promover a justiça social para o empregador.

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia – Fecomércio, Raniery Coelho, ressalta que o Senac está pronto para participar desse esforço e auxiliar os postos de gasolina a atuarem dentro das normas regulamentadoras estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, para a prevenção contra os acidentes do trabalho. O Senac oferece turmas do curso da NR 20 em todas as suas Unidades Operativas (localizadas nas cidades de Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Jaru, Pimenta Bueno, Porto Velho e Vilhena) e ainda na modalidade in company em outras localidades, inclusive nas sedes das empresas.

Estão abertas as matrículas para dois cursos da NR20: o curso NR 20 – Intermediário – Manutenção e Inspeção, destinado aos trabalhadores que atuam profissionalmente na pista (frentistas e os que realizam a manutenção do posto), com carga-horária de 16 horas-aulas; e o curso de NR 20 – Básico, voltado aos que trabalham na área administrativa, loja de conveniência e operadores de caixa, com carga-horária de 8 horas-aulas.

Para mais informações e conhecer os descontos especiais preparados pela Instituição visite nossas centrais de atendimento, onde as inscrições já podem ser realizadas, ou ligue telefones (69) 21816900 (Porto Velho), 3536-8722 (Ariquemes), 3441-4927 (Cacoal), 3451-6235 (Pimenta Bueno), 3322-1060 (Vilhena) e 3421-0659 (Ji-Paraná).

Registre seu interesse nos cursos do Senac Rondônia: http://goo.gl/forms/srzKU3QTCO Siga o Senac Rondônia no facebook: http://www.facebook.com/senacro

Fonte: Senac Rondônia