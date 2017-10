Servidores da educação recebem capacitação sobre o sistema de diário eletrônico em Jaru

Compartilhar





















A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Semecel) realizou nesta sexta-feira (29), no Centro de Convenções do município, uma capacitação para os professores, supervisores, orientadores educacionais, secretários escolares e diretores da rede municipal de ensino.

O evento teve o objetivo de capacitar os servidores para trabalharem com o sistema de diário eletrônico. De acordo com a secretária executiva da Semecel, Maria do Socorro, a educação municipal vai adotar o diário eletrônico a partir de outubro.

O prefeito João Gonçalves Júnior destacou que esse sistema é moderno e foi criado para facilitar o trabalho dos professores, no registro da frequência e das notas dos estudantes.

Todo treinamento foi disponibilizado pela Pública Serviços Ltda, uma empresa especializada na prestação de serviços de locação de softwares para gestão pública municipal.

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Jaru