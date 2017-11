Sesdec abre inscrição para candidatos interessados em serviço voluntário em 11 municípios de Rondônia

Compartilhar





















A Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) torna público que a partir de segunda-feira (6) até o dia 27/11, estarão abertas as inscrições para candidatos interessados em prestar serviço voluntário nas Estruturas Administrativas das Unidades Integradas de Segurança Pública-Unisps, na Capital e no interior do Estado, nas categorias de serviço voluntário social e serviço voluntário profissional. O processo seletivo será regido pelo Edital 001/2017 que foi publicado no dia 31 de outubro.

A inscrição deverá ser realizada por meio do Portal de Processos Seletivos do Governo do Estado de Rondônia através do link que disponibiliza o Edital e a Ficha de Inscrição que deverá ser preenchida com dados pessoais do candidato e demais informações. Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição.

Conforme explicou o ouvidor da Sesdec, Leandro Picoreli, o serviço voluntário será prestado de forma espontânea e terá o prazo de duração de até um ano, prorrogável uma vez por igual período, não gera vínculo funcional ou qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim e qualquer pessoa física que se enquadre nos termos estabelecidos no edital pode se inscrever, sendo a idade mínima de 18 anos e possuir Idoneidade Moral.

A prestação do serviço voluntário se dará em quaisquer áreas do conhecimento, que abranjam as seguintes categorias: Serviço Voluntário Social que será prestado por pessoa física da comunidade, que tenha objetivos cívicos e de promoção e exercício dos direitos humanos, culturais, recreativos ou assistenciais, nas áreas de saúde, educação, esporte, lazer, cultura, meio ambiente, defesa social e jurídica, segurança pública, dentre outros.

Já o Serviço Voluntário Profissional será prestado de forma complementar, por pessoa física com formação nas áreas de saúde, educação, segurança pública, esporte, lazer, cultura, meio ambiente, assistência e defesa social e jurídica, dentre outros. “Ao voluntário somente serão cometidas tarefas e responsabilidades compatíveis com o conhecimento, experiência e interesses declarados por ocasião de sua inscrição”, acrescentou o Ouvidor da Sesdec.

A jornada de trabalho envolve uma carga horária mínima de seis horas por dia, de segunda-feira a sexta-feira, a ser exercida no horário das 7h30 às 13h30 e o prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas com transportes e alimentação no valor de R$ 35,00 por dia, efetivamente trabalhado.

VAGAS

Serão ofertadas, neste Processo Seletivo, 50 vagas para candidatos que se interessam em prestar serviço voluntário nas Unisps-Sesdec, sendo em Porto Velho 22 vagas que serão distribuídas nas Unisps Leste, Sul e Centro; Ariquemes (7), Ji-Paraná (7), Colorado (1). Cujubim (1), Espigão do Oeste (1), Ouro Preto do Oeste (1), Machadinho do Oeste (1), Nova Brasilândia (1), Rolim de Moura (1) e Vilhena (7).

LINK EDITAL

LINK INSCRIÇÃO

Fonte

Texto: Marilza Rocha

Fotos: Divulgação

Secom – Governo de Rondônia