Sesi brinda público portovelhense com apresentação do balé Giselle

Unindo talento; técnica, harmonia e beleza, os alunos da academia de dança do Sesi-Senai-IEL Lagoa, em Porto Velho, coreografados pelas professoras Rita Nascimento e Tácia Barreto, apresentam o prólogo do balé Giselle, no Teatro Palácio das Artes, nesta sexta (24) e sábado (25), a partir das 19h30.

Como parte do tradicional espetáculo de final de ano, a programação traz também “O fantástico mundo dos desenhos infantis” com as coreografias A bela e a fera; Cinderela; O pequeno príncipe; Aladin; Alice (As cartas); As Minnies e O Rei Leão”. Encerrando o espetáculo, o terceiro ato traz a apresentação intitulada “Brasil”.

Apresentado pela primeira vez em Paris no ano de 1840, o balé Giselle é um dos maiores clássicos de repertório. O espetáculo do Sesi vai contar com a participação de mais de 150 bailarinos, entre crianças e adultos.

O custo do ingresso é R$ 15,00 mais um quilo de alimento não perecível, que deverá ser entregue no ponto de venda no setor de atendimento da unidade Sesi-Senai-IEL Lagoa-PVH (Av. Rio de Janeiro). Estudantes (com apresentação de carteira estudantil) e crianças pagam meia.

Sobre o balé Giselle

“Giselle” conta a história do amor de uma camponesa por um nobre disfarçado de aldeão. Ao descobrir a verdadeira identidade de seu amado ela morre de decepção e sua alma passa a fazer parte das Willis, grupo de almas de garotas que morrem às vésperas do casamento. Apesar de morta, Giselle volta a manifestar seu amor quando o nobre visita seu túmulo a noite e é subitamente atacado pelas Willis, que o obrigam a dançar até a morte. A camponesa salva seu amado ao dançar em seu lugar e quebrar o encanto das Willis. As fases desse amor são representadas por grandes performances dos bailarinos, desde a empolgação do início, passando pela grande decepção até a sua reafirmação com o enfrentamento das Willis por Giselle.

