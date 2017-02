Sesi e Senai mandam alunos para viagem de intercâmbio nos EUA

Compartilhar





















Acompanhados pela professora Luciane Lima, Gabriele Maciel Sodré e Rafael Bastos embarcaram na quinta-feira (23) em viagem de intercâmbio à cidade norte americana de Denver. Eles são alunos do curso de Educação Básica Articulada com Educação Profissional (EBEP) da escola ‘Memorina Rosa Campos’ Sesi/Senai de Cacoal, selecionados pelo Conexão Mundo.

“Participar do Conexão Mundo tem sido uma experiência única”. Afirmou Gabriele. A jovem, em visita a Casa da Indústria, contou que seu sonho é se formar em Medicina. Ela conheceu o programa por meio do EBEP, e ao saber que havia sido selecionada, fez um retrospecto de tudo que havia aprendido e quanto foi gratificante participar e ter seu esforço reconhecido.

Aos futuros participantes, Gabriele deixa uma mensagem de incentivo. “Não desistam, pois as conquistas não ocorrem facilmente. É fundamental batalhar, se empenhar e resistir às dificuldades e superar os obstáculos. Quando chegamos à reta final é muito bom sentir o sabor da vitória”, exultou.

Rafael Bastos relata que integrar o programa foi uma experiência incrível e no começo foi complicado, mas com o decorrer das atividades constatou que somente participando, se pode realmente saber o que é o Conexão Mundo e sua importância, filosofa o jovem, acrescentando que seu objetivo é aprender e aproveitar todos os aspectos da viagem. Convicto, o jovem falou que seu sonho é se formar em engenharia e o aprendizado adquirido vai abrir portas.

Trabalhando com o Conexão Mundo desde 2014, Luciane Lima, não esconde a alegria e a surpresa de ter sido convidada para viajar com os alunos. “Sei da responsabilidade de trazer toda esta experiência para Cacoal. Para ela, o programa é um divisor de águas na vida daqueles que viajam e também para os demais participantes, pois aprendem valores fundamentais, se integram e até se dedicam mais a escola”.

Entusiasta do programa, o presidente da Federação das Indústrias de Rondônia (Fiero), Marcelo Thomé, reitera a importância do Conexão Mundo, e quanto o conhecimento do inglês é valorizado no mundo do trabalho. O superintendente do Sesi-RO e diretor Regional do Senai-RO, Valério Duarte e a coordenadora de Educação do Departamento Regional Sesi e Senai-RO, Patrícia Ribeiro, são unanimes em destacar que esses futuros profissionais podem se beneficiar de tal conhecimento para se qualificar e aplicar a indústria local, cada vez mais integrada ao mercado transnacional, globalizado.

A pedagoga Willem França acrescentou que a viagem é o reconhecimento e fruto da dedicação e esforço dos dois jovens e o importante é que estão adquirindo experiência para a vida profissional e equilíbrio para a vida pessoal. O sucesso de deles servirá de exemplo para outros jovens que vão de esforçar e dedicar mais aos estudos.

