Sesi faz campanha de prevenção às DSTs em Ji-Paraná

O Serviço Social da Indústria (Sesi) está desenvolvendo uma campanha de prevenção às DSTs especialmente para o período de carnaval, mas objetivando plantar a ideia de prevenção para o ano todo. A campanha está sendo desenvolvido desde o dia 1º ´deste mês e vai até o dia 28 – em pleno período carnavalesco – e objetiva conscientizar sobre o aumento dos riscos de se contrair uma DST em época de carnaval e a importância de se proteger e manter a saúde durante o período festivo.

Ao realizar a campanha, o Sesi deseja proporcionar aos trabalhadores da indústria, de modo particular, e à sociedade de forma geral, acesso ao conhecimento sobre prevenção às DSTs.

A campanha, de acordo com a equipe de saúde e vida saudável do Sesi, também quer orientar melhor o trabalhador sobre como manter a boa saúde em períodos festivos e alertar os industriários e suas famílias quanto à importância de se prevenir e informar sobre os principais fatores de risco para HIV/AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis.

Para a enfermeira Michelle Mendes, a campanha pode realçar a importância do uso do preservativo para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, especialmente da AIDS. “Ao chegarmos a uma indústria, percebemos o olhar agradecido dos trabalhadores ao Sesi pela iniciativa de promover acesso ao conhecimento de forma preventiva”, afirma Michelle.

Além de levar conscientização aos trabalhadores das indústrias, a campanha do Sesi em Ji-Paraná também está fazendo a distribuição de preservativos aos colaboradores durante todo o mês de fevereiro.

De acordo com o diretor do Sesi para a região, Bruno Cavalcante, o objetivo da campanha é orientar os trabalhadores quantos aos cuidados, evitando os excessos no consumo de bebidas alcoólicas; prevenir acidentes de transito; cuidados com a pele, com o uso do protetor solar e evitar insolação; alimentar-se e hidratar-se adequadamente. Também conscientiza para o uso da camisinha nas relações sexuais, para evitar a contaminação das DSTs e gravidez indesejada.

A meta da campanha quer abordar e sensibilizar pelo menos dois mil trabalhadores da indústria e as equipes de saúde e vida saudável do Sesi já visitaram as seguintes empresas: Campilar, Bigsal, Defavaro, CCM, Eletronorte, Gazin, Ji-Cred, Bernardo Alimentos, Giordano Carroceria, Mirandex, Conciv, Sesc Presidente Médici e Brasil Norte Bebidas.

A campanha está sendo apresentada em todos os momentos e nas reuniões de SIPAT, ginástica laboral, consultas ocupacionais, consultoria de Saúde e Segurança do Trabalho durante palestras. Nestas oportunidades, são distribuídos informativos com breves orientações aos trabalhadores da industrias, enfatizando os sinais, sintomas, prevenção, preservativos, diagnósticos e tratamento.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero