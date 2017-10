Sesi-Senai Cacoal representa Rondônia na fase nacional da Mostra Brasileira de Foguetes

Compartilhar





















Alunos do Sesi-Senai marcam presença em mais uma etapa do Projeto OBA

Um foguete de garrafas PET, que é lançado a mais de 100 metros, com propulsão de reação química, é o projeto dos alunos Bernardo Roa da Silva, Higor Felipe Neumann Coelho e Yuri Gerhardt Suematsu, da escola Sesi-Senai Cacoal, que vai representar Rondônia na XIV Olimpíada de Astronomia e Astronáutica (OBA) e Mostra Brasileira de Foguetes (Mobfog), que acontece terça-feira (31) até sexta (3) em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro.

A Mostra Brasileira de Foguetes (Mobfog), um evento aberto à participação de escolas públicas ou privadas, urbanas ou rurais, previamente cadastradas na OBA, envolvendo alunos do primeiro ano do ensino fundamental até aos do último ano do ensino médio, a Mobfog ocorre totalmente dentro da própria escola. Ao final da Mobfog todos os alunos recebem um certificado de participação, bem como os professores envolvidos no processo e também os diretores escolares.

O diretor da região Sul Sesi-Senai-RO, Almir Gaspar Schenfeld ressalta que ao participar da mostra e da olimpíada, os alunos têm a oportunidade de demonstrar seus conhecimentos e o resultado do trabalho em equipe. “O Senai incentiva e apoia estas iniciativas, pois são ações que fortalecem o aprendizado, levando o aluno da teoria à prática”, disse.

Schenfeld destaca a atuação e apoio da equipe pedagógica responsável pelo acompanhamento das etapas do projeto e o empenho e dedicação dos alunos. “Nossa meta é fomentar o interesse dos jovens pela astronomia, astronáutica e ciências afins e ao mesmo tempo promover a difusão dos conhecimentos básicos de uma forma lúdica e cooperativa, despertando na comunidade escolar conhecimentos na área das ciências e suas novas tecnologias, obtendo vocação pelo mundo científico por meio de observações e atividades práticas desenvolvidas durante o processo de execução do projeto”, afirmou.

De acordo com a coordenadora de Educação da unidade, Rosiani Módolo o objetivo é fomentar o interesse dos jovens pela astronomia, aeronáutica, ciências afins e promover a difusão dos conhecimentos básicos de forma lúdica e cooperativa.

“Os alunos estão entusiasmados e motivados e se empenharam em construir um foguete que realmente superasse suas expectativas como jovens cientistas trabalhando nas primeiras experiências. Para nós é gratificante e para eles, sem dúvida, um incentivo para adquirir ainda mais conhecimentos”, comentou Rosiani.

Para o superintendente Sesi-IEL-RO e diretor regional Senai-RO, Valério Duarte participação do Sesi-Senai Rondônia neste evento nacional demonstra mais uma vez a qualidade de ensino e dos profissionais docentes, que têm incentivado os alunos às mais variadas formas de conhecimento. “A participação dos alunos de Cacoal é motivo de orgulho e desejamos sucesso aos nossos representantes”, disse.

Acompanhados da gerente da unidade do Sesi/Senai de Cacoal, Jocilene Ribeiro; da coordenadora de Educação, Rosiani Módolo, e da professora de física e ciências aplicadas, Inayara Bortoleto, os alunos apresentaram o projeto à prefeita Glaucione Rodrigues, que os recebeu em seu gabinete.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo