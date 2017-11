Sesi-Senai Vilhena tem o melhor resultado em matemática na Prova Brasil

Compartilhar





















Em todo o Brasil participaram 32 escolas da Rede Sesi de Educação do 1º simulado da Prova Brasil realizado em maio, cujo resultado foi divulgado em outubro deste ano e apontou a aluna Lavynia de Araújo Andrade, do 5º ano da escola Sesi-Senai Vilhena (Centro Educacional Isolina Ruttmann) como a primeira colocada em Matemática.

Idealizado pelo Departamento Nacional do Sesi, o 1º simulado da prova Brasil aplicado pelo sistema estruturado de ensino integra os simulados preparatórios da avaliação externa Saeb/Prova Brasil que é realizado nas disciplinas de língua portuguesa e matemática nas turmas do 5º e 9º ano e 3ª série do ensino médio nas escolas públicas e escolas particulares que fazem adesão. As ações nas escolas são desenvolvidas pela equipe pedagógica e professores da educação básica.

Em Rondônia, onde o Sesi atua na educação básica, o simulado foi aplicado no Centro Educacional Dr. Gilberto Mendes de Azevedo (Porto Velho); Centro Educacional Isolina Ruttman (Vilhena); Centro Educacional Paulo Freire (Pimenta Bueno) e Centro Educacional Memorina Rosa Campos (Cacoal).

Para a coordenadora de Educação da escola Sesi-Senai Vilhena, Aline Luciana, é papel da escola preparar os alunos para o futuro, desenvolvendo o ensino e o aprendizado.

Ela ressalta que o conteúdo e as questões são semelhantes às que caem nas provas do Saeb/Prova Brasil e que a Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC).

A coordenadora acrescenta que o Sesi se preocupa e investe para que isso aconteça. “O Simulado Prova Brasil do Sistema Estruturado do Sesi e uma ferramenta de melhoria dos processos de educação, faz com que tenhamos uma análise das competências e habilidades que são necessárias desenvolver ainda no aluno, alavancado bons resultados”, disse.

De acordo com a coordenadora de Educação Sesi-Senai-RO, Patricia Ribeiro, a realização dos simulados proporciona ao aluno aprender a lidar com testes mais extensos sem perder a concentração, acostumando-se a planejar melhor para a resolução de cada tema. “Parabenizamos a aluna Lavynia de Araújo Andrade e a escola de Vilhena pelo excelente resultado”, exultou.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo